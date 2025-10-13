La posible alineación titular de España para enfrentarse a Bulgaria

La fase de clasificación para el Mundial 2026 continúa y en una nueva jornada del Grupo E, la selección de España buscará afianzar su liderato cuando reciba a Bulgaria.

El partido, programado para este martes 14 de octubre, se disputará en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde el conjunto local es claro favorito para llevarse los tres puntos.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega con la confianza en alto después de una sólida victoria por 2-0 sobre Georgia en la jornada anterior. Siendo el segundo encuentro en pocos días, se espera que el técnico español realice algunas modificaciones respecto a ese último once.

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Quality Sport Images/GettyImages

La posible alineación de España vs Bulgaria

POR: Unai Simón - El arquero del Athletic Club es el titular indiscutible de la selección. Su seguridad bajo los tres palos y su buen juego con los pies lo consolidan como la primera pieza del esquema de De la Fuente.

LD: Pedro Porro - El lateral del Tottenham es una flecha por la banda derecha. Su increíble capacidad para sumarse al ataque y su precisión en los centros lo convierten en un arma ofensiva fundamental.

DFC: Robin Le Normand - El central de la Real Sociedad es el líder de la zaga. Su contundencia, jerarquía y experiencia son indispensables para dar solidez y seguridad a la línea defensiva.

DFC: Pau Cubarsí - La joven joya del FC Barcelona se ha ganado un lugar en la élite. Su elegancia para salir con el balón jugado y su inteligencia táctica para leer las jugadas lo hacen el complemento perfecto.

LI: Marc Cucurella - El lateral del Chelsea aporta una energía inagotable por la banda izquierda. Su capacidad para recorrer todo el carril, tanto en defensa como en ataque, es vital para el equilibrio del equipo.

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Florencia Tan Jun/GettyImages

MC: Martín Zubimendi - El ancla del equipo. El mediocampista del Arsenal es el encargado del equilibrio táctico, cuya capacidad para recuperar balones y distribuirlos con criterio es el punto de partida de cada jugada.

MC: Mikel Merino - El motor del mediocampo últimamente, es un 'box-to-box' de manual, con un impresionante despliegue físico para presionar, robar y llegar al área rival.

MC: Pedri - El mago del FC Barcelona. Es el encargado de la creatividad y el talento en la mitad de la cancha. Su visión de juego y su habilidad para filtrar pases entre líneas son de clase mundial.

ED: Yeremy Pino - El extremo del Crystal Palace es desequilibrio puro. Partiendo desde la derecha, su velocidad, regate y capacidad para buscar el uno contra uno lo convierten en un peligro constante.

EI: Mikel Oyarzabal - El capitán de la Real Sociedad, jugando con libertad desde la izquierda. Su inteligencia para moverse, su calidad técnica y su letal remate lo hacen una amenaza constante para el gol.

DC: Samu Omorodion - El potente delantero del Porto podría recibir la oportunidad como el '9' titular tras la baja de Ferran Torres. Su fuerza física, su juego de espaldas y su instinto goleador son las armas para fijar a la defensa rival

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Florencia Tan Jun/GettyImages

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Portero : Unai Simón

: Unai Simón Defensas : Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella

: Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Marc Cucurella Mediocampistas : Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri

: Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri Delanteros: Yeremy Pino, Samu Omorodion, Mikel Oyarzabal

Así se vería la formación de Bulgaria (4-4-1-1)

Basado en su última alineación, se espera que el conjunto búlgaro plantee un esquema ordenado y combativo, buscando cerrar espacios en defensa para luego intentar sorprender con la calidad de su hombre más adelantado.