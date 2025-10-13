Ferran Torres es desconvocado por la Federación y regresa a Barcelona con una sobrecarga

El virus FIFA sigue atacando fuertemente a la selección española en este mes de octubre. Ferran Torres acaba de ser desconvocado y es baja para el partido que enfrentará a La Roja frente a Bulgaria este martes.

El jugador arrastra una sobrecarga muscular que le impediría jugar en Valladolid, y desde la Federación no han querido tomar ningún riesgo, por lo que se ha decidido que regrese a Barcelona.

“Ferran Torres ha sido desconvocado para jugar contra Bulgaria el cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026 en Valladolid.

El delantero del FC Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada.

Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles”, informó la RFEF, mediante un comunicado.

Según informan desde el diario Sport, se espera que una vez que el jugador aterrice en Barcelona sea examinado por los médicos del club para determinar si existe lesión. Esto marcará su disponibilidad para el siguiente partido del Barça. Recordemos que el próximo compromiso que deberá afrontar el equipo de Hansi Flick será el sábado 18 de octubre el derbi contra el Girona en Montjuïc.

Ferran Torres, FC Barcelona | David Ramos/GettyImages

Esta es la quinta baja que sufre la selección española en este parón de octubre. Los primeros fueron Lamine Yamal y Rodrigo Hernández, que no siquiera llegaron a sumarse a la concentración. El miércoles fue desconvocado Huijsen y el viernes Dani Olmo, ambos por molestias musculares.

