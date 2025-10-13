La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentarse a Letonia

La fase de clasificación para el Mundial 2026 continúa y en una nueva jornada del grupo K, la selección de Inglaterra buscará dar un paso más hacia la clasificación cuando visite a Letonia en Riga.

El partido, programado para este martes 14 de octubre, es un compromiso crucial para el conjunto de los Tres Leones en su camino por asegurar el primer lugar del grupo, aunque con bajas importantes, encabezadas por Jude Bellingham.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llega con la confianza en alto después de una sólida victoria por 3-0 en un partido amistoso contra Gales el pasado jueves. Sin embargo, al tratarse de un duelo oficial de eliminatoria, se espera que el técnico alemán realice algunas modificaciones respecto a ese once,

La posible alineación de Inglaterra vs Letonia

POR: Jordan Pickford - El arquero del Everton es el titular indiscutible para Tuchel. Su experiencia en partidos internacionales y su seguridad bajo los tres palos son una garantía para el equipo.

LD: Reece James - El lateral del Chelsea es una potencia por la banda derecha. Su increíble capacidad para defender y atacar con la misma solvencia lo convierten en una pieza clave del esquema.

DFC: John Stones - El líder de la defensa. La elegancia, anticipación y excelente salida de balón del central del Manchester City son fundamentales para construir el juego desde el fondo.

DFC: Marc Guehi - El central del Crystal Palace se ha ganado un lugar en la consideración del técnico. Su fuerza en el mano a mano y su velocidad complementan a la perfección a Stones.

LI: Dan Burn - Ante la ausencia de otras variantes en la convocatoria, el defensor del Newcastle United aportaría su solidez, altura y experiencia por la banda izquierda, ofreciendo un perfil más defensivo.

MC: Declan Rice - El ancla y el corazón del mediocampo. El jugador del Arsenal es el encargado de la recuperación y de dar equilibrio a todo el sistema, siendo el primer escudo de la defensa.

MC: Elliot Anderson - El joven mediocampista del Nottingham Forest es la cuota de dinamismo. Su capacidad para presionar y su buen trato de balón le permiten ser un socio ideal para Rice en la mitad de la cancha.

ED: Bukayo Saka - El extremo del Arsenal es uno de los jugadores más desequilibrantes de Inglaterra. Su velocidad, regate y capacidad para generar peligro desde la banda derecha son indispensables.

MCO: Morgan Rogers - Jugando con libertad detrás del punta, el futbolista del Aston Villa aporta creatividad y llegada desde segunda línea. Su visión para filtrar pases puede romper el cerrojo defensivo letón.

EI: Anthony Gordon - El atacante del Newcastle United es vértigo puro por la banda izquierda. Su atrevimiento para encarar y su capacidad para buscar el espacio a la espalda de la defensa lo hacen muy peligroso.

DC: Harry Kane - El capitán y goleador histórico. El delantero del Bayern Múnich es la referencia ofensiva indiscutible. Su letal definición y su inteligencia para asociarse lo convierten en la principal amenaza del equipo.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Defensas : Reece James, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn

: Reece James, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn Mediocampistas : Declan Rice, Elliot Anderson

: Declan Rice, Elliot Anderson Mediapuntas : Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon

: Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon Delantero: Harry Kane

Así se vería la formación de Letonia (5-3-2)

Basado en su última alineación, se espera que el conjunto local plantee un esquema ultradefensivo, con una línea de cinco en el fondo para cerrar espacios e intentar sorprender en alguna jugada a balón parado o al contragolpe.

Portero : Kaspars Zviedris

: Kaspars Zviedris Defensas : Andrejs Cigaņiks, Daniels Balodis, Antons Černomordijs, Raivis Jurkovskis, Roberts Savaļnieks

: Andrejs Cigaņiks, Daniels Balodis, Antons Černomordijs, Raivis Jurkovskis, Roberts Savaļnieks Mediocampistas : Dmitrijs Zelenkovs, Aleksejs Saveļjevs, Renārs Varslavāns

: Dmitrijs Zelenkovs, Aleksejs Saveļjevs, Renārs Varslavāns Delanteros: Daniels Šits, Vladislavs Gutkovskis

El conjunto de los Tres Leones buscará una victoria que lo consolide en la cima de su grupo y lo acerque a la clasificación para la próxima Copa del Mundo.