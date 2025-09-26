El Club América enfrentará a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes este sábado 27 de septiembre, en el marco de la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Clásico Capitalino, uno de los duelos más apasionantes del fútbol mexicano, promete un enfrentamiento equilibrado a pesar de las diferencias en el desempeño actual de ambos equipos.

A continuación te presentamos las probables alineaciones de ambas escuadras para el choque de este fin de semana.

Probable alineación del América

Portero: Luis Malagón: El guardameta empezó la temporada en una nota baja, pero con el paso de las jornadas ha recuperado su nivel. Malagón sigue demostrando la razón por la que es el titular del Tri y las Águilas.

Lateral derecho: Kevin Álvarez: El exjugador de Pachuca está encontrando su nivel tras perder la titularidad. Tras la lesión de Dagoberto Espinoza, recibirá una nueva oportunidad, ¿podrá aprovecharla?

Defensa central: Sebastián Cáceres: El futbolista uruguayo es el líder de la defensa americanista. Este año futbolístico es clave para Cáceres: debe mantener su gran nivel y evitar lesiones para llegar a la Copa del Mundo como titular.

Defensa central: Ramón Juárez: El joven zaguero mexicano finalmente está recibiendo minutos como titular esta temporada. André Jardine había apostado por Igor Lichnovsky, sin embargo, Juárez ha ganado terreno gracias a sus buenas actuaciones.

Lateral izquierdo: Cristian Borja: El futbolista colombiano se ha consolidado como el lateral por izquierda de las Águilas tras la salida de Cristian Calderón.

Mediocampista central: Israel Reyes: El exjugador del Puebla es el comodín de André Jardine. Puede jugar como lateral derecho, defensa central y mediocampista central según se le necesite. Está teniendo una buena temporada y busca ser tomado en cuenta con el Tri de nueva cuenta.

Mediocampista central: Erick Sánchez: El 'Chiquito' llegó como estrella al Club América, pero todavía no termina por justificar su fichaje. Las Águilas necesitan más de Erick Sánchez, quien, si bien ha subido su nivel, necesita tomar más responsabilidad.

Mediocampista ofensivo: Alexis Gutiérrez: Tras unas buenas temporadas en Cruz Azul, Gutiérrez fichó con el América de manera inesperada. El volante ha sido relegado a un rol secundario.

Extremo derecho: Víctor Dávila: Dávila ha ido de más a menos desde su llegada a las Águilas. El delantero chileno no logra encontrar su lugar en Coapa. Es muy probable que salga a final del torneo si no pasa algo extraordinario.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez: El extremo uruguayo ha sido uno de los mejores jugadores del América en la presente temporada. El 'Rayito' es veloz, hábil en el regate y con una gran capacidad para encarar en el uno a uno.

Delantero centro: Rodrigo Aguirre: El delantero uruguayo está llamado a ser el hombre fuerte del América en la delantera tras la lesión de Henry Martín y el bajón de nivel de Raúl Zúñiga.

Probable alineación de Pumas

Portero: Keylo Navas

Defensa: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo.

Media: Alan Medina, Santiago Trigos, Aaron Ramsey, Rodrigo López.

Delantera: Adalberto Carrasquilla, Guillermo Martínez.

