Las posibles alineaciones del Chelsea y el Liverpool

La Premier League estará de regreso con un partidazo: en la jornada del sábado, el planeta fútbol se detendrá para ver el choque entre Chelsea y Liverpool en Stamford Bridge.

Si bien los dos vienen de perder en la última fecha, ambos cuentan con planteles de lujo y la mesa estará servida para un grandísimo espectáculo futbolístico.

Chelsea

Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Julian Finney/GettyImages

POR: Robert Sánchez - El guardameta español será el encargado de aportar seguridad a una defensa mermada por las bajas. Su actuación será clave para mantener la calma y el orden desde el fondo.

LD: Malo Gusto - El lateral francés es una garantía por la banda derecha. Su velocidad y solidez defensiva serán puestas a prueba, pero su capacidad para sumarse al ataque ofrece una válvula de escape para el equipo.

DFC: Benoit Badiashile - Es uno de esos defensores modernos que combinan lo físico con lo técnico: no solo defender, sino ayudar a construir juego. Se le compara con defensores zurdos de buen pie, en el estilo de Thiago Silva, o también en ciertos rasgos con jugadores como Antonio Rüdiger cuando este último jugaba en roles activos de salida.

DFC: Josh Acheampong - El joven central es una de las grandes novedades de este Chelsea. Con solo 19 años, Acheampong ha sorprendido por su madurez y contundencia en defensa. Su velocidad y capacidad para anticipar jugadas lo convierten en una promesa con presente y futuro.

LI: Marc Cucurella - Dueño del carril izquierdo, su incansable recorrido le permite ser un pilar tanto en defensa como en ataque. Su energía será vital para un equipo que necesita mostrar carácter.

MC: Moises Caicedo - El ancla del mediocampo. Su impresionante capacidad de recuperación y su despliegue físico son el equilibrio de todo el equipo, encargado de cortar los avances rivales y proteger a la defensa.

MC: Enzo Fernández - El campeón del mundo es el cerebro del equipo. Jugando como enganche, su visión de juego, precisión en el pase y su capacidad para manejar los tiempos del partido son la esperanza para la creación ofensiva.

MC: Facundo Buonanotte - Se lo podría comparar con jugadores tipo “enganche habilidoso”, de esos a los que les gusta tener libertad para moverse por el frente de ataque, generar conexiones, romper líneas con dribles o pases entre líneas.

ED: Alejandro Garnacho - Se acerca al prototipo de extremo moderno: combina velocidad, desequilibrio, capacidad de encarar y generar peligro en transición. Se le compara en parte con jugadores que tienen ese empuje físico más uno-a-uno directo, aunque todavía no con la precisión ni constancia de los mejores.

DC: Tyrique George - Si consigue mejorar su físico, su regularidad, y adaptarse bien a exigencias tácticas de alto nivel, tiene potencial para ser un jugador importante en clubes grandes. Se le puede ver arrancando desde la izquierda, regatear y ser desequilibrante, aunque tranquilamente puede ser referencia de área.

EI: Pedro Neto- Un extremo punzante y con gran capacidad para encarar. Su habilidad para generar diagonales y buscar el disparo lo convierten en un peligro constante por la banda izquierda.

Así se vería la alineación del Chelsea (4-3-3)

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Josh Acheampong, Malo Gusto

Centrocampistas: Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Facundo Buonanotte

Delanteros: Alejandro Garnacho, Tyrique George y Pedro Neto.

Liverpool

Galatasaray v Liverpool - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

POR: Giorgi Mamardashvili - El georgiano será el encargado de cuidar el lugar que dejó vacante el lesionado Alisson Becker. Es un arquero sobrio, seguro y dominante por físico, con margen de mejora en la salida de balón, pero con condiciones para ser de élite en Europa.

LI: Milos Kerkez - Con apenas 23 años, ya destaca por su proyección ofensiva y energía incansable. Su capacidad para redoblar y buscar ser superior por el costado podría abrir espacios importantes.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán y líder de la zaga. Su jerarquía aérea y lectura de juego le siguen colocando como uno de los centrales más dominantes de la Premier. Será clave para frenar el poderío físico del Palace en jugadas a balón parado.

DFC: Ibrahima Konaté - Rápido, contundente y con buen físico, es el complemento ideal de Van Dijk. Konaté aporta seguridad en los duelos directos y solidez en las coberturas, fundamental ante los delanteros rápidos del rival.

MC: Ryan Gravenberch - El neerlandés ha dado un salto de protagonismo con Arne Slot. Su potencia física, capacidad para romper líneas y llegada desde segunda línea lo hacen un mediocampista muy completo y difícil de contener.

MC: Alexis Mac Allister - El campeón del mundo argentino es el equilibrio del mediocampo. Con visión, toque preciso y gran lectura táctica, será el encargado de ordenar al equipo y conectar las fases de juego.

VI: Mohamed Salah - El egipcio sigue siendo el gran referente ofensivo. Goleador, asistente y siempre determinante, Salah es la principal amenaza en ataque, buscando ampliar su registro histórico con la camiseta red.

MCO: Florian Wirtz - La gran joya alemana llegó para aportar creatividad y último pase. Con visión privilegiada y capacidad para moverse entre líneas, Wirtz es el encargado de dar ese punto diferencial en la zona de tres cuartos.

VD: Cody Gakpo - Versátil y trabajador, Gakpo se ha consolidado como un atacante de confianza. Su inteligencia táctica, capacidad de llegada y buen disparo lo convierten en un complemento ideal para sus compañeros.

DC: Hugo Ekitike - Es un delantero joven y potente, ya ha marcado dos goles en Premier League y se ha ganado la titularidad. Siempre aprovecha de buena manera su juego de espaldas y su instinto para aprovechar balones sueltos.

Liverpool | Stu Forster/GettyImages

Así se vería la alineación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Conor Bradley

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Volantes ofensivos: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo

Delantero: Hugo Ekitike.

