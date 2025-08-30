Posibles alineaciones del Liverpool vs Arsenal en la jornada 3 de la Premier League

El duelo entre Liverpool y Arsenal en Anfield será uno de los partidos más esperados de la temporada de la Premier League. Ambos equipos llegan con pleno de victorias y con plantillas renovadas tras un mercado de fichajes espectacular.

El encuentro no solo será un choque de estilos entre Arne Slot y Mikel Arteta, sino también un escaparate de talento individual, con futbolistas que pueden marcar la diferencia en cualquier momento. A continuación, repasamos cómo llegan los posibles titulares de cada equipo.

Posible once titular del Liverpool

Newcastle United v Liverpool - Premier League | George Wood/GettyImages

POR: Alisson Becker – Referente bajo palos, el brasileño sigue siendo garantía de seguridad para los reds. Su capacidad para atajar balones imposibles y su liderazgo desde la portería le convierten en una pieza clave en partidos de máxima exigencia.

LD: Dominik Szoboszlai – El húngaro, reconvertido a lateral derecho, aporta energía, despliegue físico y capacidad ofensiva. Su adaptación al nuevo rol es uno de los experimentos más interesantes de Slot.

DFC: Ibrahima Konaté – Potencia y velocidad al servicio de la defensa. Su capacidad para anticipar y su físico le convierten en un muro complicado de superar.

DFC: Virgil van Dijk – El capitán sigue siendo el gran líder de la zaga. Con su jerarquía, juego aéreo y serenidad en la salida de balón, es el ancla defensiva del Liverpool.

LI: Milos Kerkez – El joven lateral húngaro ha llegado para darle frescura al costado izquierdo. Ofensivo, vertical y con buen pie, se perfila como una de las sorpresas de la temporada.

MC: Ryan Gravenberch – Mediocampista de gran despliegue, mezcla fuerza y llegada. Slot le ha dado un rol más central, siendo vital en la presión y en la salida desde atrás.

MC: Curtis Jones – Canterano con personalidad, se ha consolidado en la rotación red. Aporta trabajo, criterio con el balón y un punto de creatividad en el medio campo.

MC: Florian Wirtz – El fichaje estrella. El alemán llega con el cartel de supertalento, aportando visión, último pase y capacidad de gol desde la segunda línea.

ED: Mohamed Salah – Referente absoluto en ataque, el egipcio sigue siendo el arma letal por la derecha. Su velocidad, regate y olfato goleador son temidos por cualquier defensa.

EI: Cody Gakpo – Versátil y con capacidad de moverse entre líneas, el neerlandés puede caer a banda o fijar a los centrales. Su movilidad da dinamismo al ataque.

DC: Hugo Ekitike – El delantero francés es el nuevo aire en ofensiva. Su potencia, zancada y facilidad para definir le convierten en un arma peligrosa en cualquier transición.

Cómo se vería la alineación del Liverpool (4-3-3)

Portero: Alisson

Defensas: Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez

Centrocampistas: Gravenberch, Curtis Jones, Wirtz

Delanteros: Salah, Gakpo, Ekitike

Posible once titular del Arsenal

Arsenal v Leeds United - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

POR: David Raya – El internacional español se ha consolidado como dueño de la portería gunner. Sobrio, seguro y con buen juego de pies, es fundamental en la salida de balón de Arteta.

LD: Jurrien Timber – Su polivalencia le permite actuar en varias posiciones, pero desde el lateral derecho aporta solidez defensiva y capacidad de incorporarse al ataque.

DFC: William Saliba – El gran bastión de la defensa. Rápido, contundente y con gran lectura táctica, es el central más fiable del Arsenal.

DFC: Gabriel Magalhães – Físico y contundente en los duelos. Junto a Saliba forma una de las parejas de centrales más sólidas de la Premier.

LI: Riccardo Calafiori – El fichaje italiano llega con hambre y jerarquía. Seguro en defensa y con buena proyección ofensiva, busca consolidarse como titular en la élite.

MC: Martín Zubimendi – Refuerzo estratégico para la medular. Su inteligencia táctica, capacidad para recuperar y distribuir con criterio le hacen clave en el equilibrio gunner.

MC: Declan Rice – Capitán en el medio campo. Su físico, despliegue y presencia en ambas áreas le convierten en un futbolista diferencial.

MCO: Martin Ødegaard – El noruego es el cerebro creativo del equipo. Con visión, técnica y capacidad para marcar goles, lidera el juego ofensivo del Arsenal.

ED: Eberechi Eze – Uno de los fichajes más emocionantes del verano. Desborde, creatividad y gol desde la banda derecha, capaz de desequilibrar en el uno contra uno.

EI: Noni Madueke – Otro refuerzo ofensivo que aporta velocidad, verticalidad y regate. Puede abrir defensas cerradas con su desborde constante.

DC: Viktor Gyökeres – El fichaje estrella. Con olfato goleador, potencia física y gran movilidad, el sueco es la referencia ofensiva y la gran amenaza para las defensas rivales.

Cómo se vería la alineación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori

Centrocampistas: Zubimendi, Rice, Ødegaard