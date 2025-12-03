Precios sin precedentes de las entradas para el Mundial 2026 provocan acusaciones contra la FIFA

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ha sido acusada de actuar como revendedores en un esquema de reventa de entradas sin precedentes para el Mundial de 2026.

La reacción contra los precios de las entradas para el Mundial de este verano fue rápida y severa. Inicialmente, los aficionados se sorprendieron simplemente por el valor nominal de las entradas, con sumas que rápidamente alcanzaron los cuatro dígitos incluso en los cuartos de final. Sin embargo, esas cifras desorbitadas pronto palidecerían en comparación con las tarifas generadas por el sistema de reventa sin límite que la FIFA está implementando.

Aprovechando las regulaciones (o la falta de ellas) exclusivas de Estados Unidos y Canadá —dos naciones que, en conjunto, albergarán 91 de los 104 partidos del Mundial de 2026—, la FIFA tiene derecho legal a gestionar su propia plataforma oficial de reventa, que le otorga el 30 % de cada transacción secundaria. Esto ha causado revuelo.

Football Supporters Europe (FSE) y el grupo activista Euroconsumers escribieron esta semana una enérgica carta al director de operaciones de la FIFA, Heimo Schirgi, en la que criticaban duramente la explotación de las normas por parte de la organización.

“El hecho de que la reventa sea legal no significa que la FIFA deba convertirse en la revendedora”, decía la carta, citada por The Times.

La misma declaración añade: "Implementar una estrategia de este tipo se percibirá como una maximización de ingresos bajo el pretexto de responder a las realidades del mercado. El Mundial no es un producto comercial como cualquier otro: es un evento cultural global que depende de la pasión, la lealtad y la inclusión de los aficionados comunes".

“Tememos que los aficionados sigan sintiéndose excluidos y explotados por un modelo de precios que no refleja el espíritu del Mundial”.

La lucrativa plataforma de reventa de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido criticado por los precios de las entradas para el Mundial | Alexander Tamargo/GettyImages

Se recibieron más de 4,5 millones de solicitudes para la primera ventana de reventa de entradas de la FIFA cuando se inauguró en octubre. La avalancha de compradores en línea fue música para los oídos de los contadores de la federación mundial, gracias en parte a la tarifa sin precedentes a la que la FIFA tiene derecho.

Si bien los precios de reventa estuvieron limitados en anteriores Copas Mundiales, la FIFA ha eliminado cualquier restricción este año, gracias a la naturaleza de los mercados no regulados en Estados Unidos y Canadá. Anteriormente, la FIFA no se llevaba más del 10% de estas tarifas de reventa, pero ahora se embolsará el 15% del comprador y el 15% del vendedor.

Esto significa que la FIFA gana $300 por cada $1.000 gastados en su sitio de reventa.

Supongamos que un cliente insatisfecho intenta deshacerse de su entrada —quizás la perspectiva de que el VAR pueda decidir sobre los córners sea demasiado para soportar—, puede acudir a la FIFA para obtener beneficios. Con derecho a anunciar su asiento al precio que considere oportuno, supongamos que este hipotético vendedor ofrece su entrada por 1000 $.

Cualquier aficionado al VAR que intente viajar a Norteamérica tendría que pagar 1150 $ por esa entrada, y el aumento del 15 % (150 $) iría directamente a la FIFA. Sin embargo, el aficionado descontento que se deshiciera de su asiento solo ganaría 850 $, y el 15 % de la comisión de venta (150 $) también iría a, como ya habrás adivinado, la FIFA.

El organismo rector insiste en que simplemente están siguiendo las reglas de este juego despiadado. “Esto también refleja el trato que se da al mercado secundario de entradas, que tiene un régimen legal distinto al de muchas otras partes del mundo”, se lee en un comunicado de la FIFA.

La FIFA también argumenta que las comisiones por reventa disuadirán a los aficionados de comprar grandes cantidades de entradas con el único fin de revenderlas para obtener beneficios. La FIFA es la única autorizada a obtener beneficios.

La FIFA da marcha atrás con los precios dinámicos

Donald Trump y Gianni Infantino encabezan el Mundial | Win McNamee/GettyImages

No todo es pesimismo en el mercado de entradas.

Incluso antes de llegar a la reventa, los aficionados han cuestionado el sistema de precios dinámicos implementado por la FIFA, que permite que los precios fluctúen drásticamente (a menudo al alza) en función de la demanda. FSE y Euroconsumers insistieron en que este sistema “no tiene cabida en el fútbol”.

La FIFA ha cedido en este aspecto y se ha comprometido a no utilizar un sistema de precios dinámico o variable al lanzar la próxima tanda de entradas.

Sin embargo, la FIFA no ha aceptado toda la responsabilidad. En palabras del organismo rector, su modelo “refleja la práctica actual del mercado para los grandes eventos deportivos y de entretenimiento que se celebran a diario en nuestros países anfitriones, incluido el fútbol”.