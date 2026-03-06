La predicción de la Inteligencia Artificial para el Clásico Tapatío: Atlas vs Chivas

Este fin de semana, Guadalajara se dividirá por dos horas porque se vivirá una edición más del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, un enfrentamiento añejo que siempre da de qué hablar porque los dos equipos dejan la vida en el campo. El choque está pactado para este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco.

El Rebaño Sagrado había tenido un gran inicio porque consiguió seis victorias al hilo hasta que en la Fecha 7 vino su primer descalabro y posteriormente, sumó una segunda derrota, aunque se mantiene entre los primeros lugares de la tabla, gracias al buen desempeño mostrado bajo el mando del técnico argentino Gabriel Milito.



Del otro lado, la nueva etapa del timonel argentino Diego Cocca con los Rojinegros no ha estado para nada mal, ya que luego de algunos torneos sin estar en puestos de Liguilla, los Zorros continúan en la pelea con una cosecha de cuatro triunfos, una igualada y tres descalabros, así que la esperanza se mantiene para poder mantenerse con posibilidades de estar en la Fiesta Grande.

El clásico más longevo del fútbol mexicano llega en un momento muy parejo, ya que de sus últimos cinco enfrentamientos hemos visto dos triunfos para los rojiblancos (4-1 y 0-1) por dos de La Academia (1-2 y 2-3) y un empate (1-1).

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial?

Al cuestionar a Grok, IA de la red social X, este da por favorito a Chivas, sin embargo, sabe que el Clásico Tapatío siempre es de infarto, así que las estadísticas de poco sirven, ya que el duelo se vive con gran intensidad.



El Guadalajara ha desplegado un buen fútbol, sin embargo, sus dos caídas se dieron contra los dos equipos que lo tienen en el tercer peldaño, Toluca y Cruz Azul, que parten como favoritos al título.



Para Grok, el Estadio Jalisco pesa bastante y aunque anteriormente fue la casa del Rebaño Sagrado, ahora los Rojinegros son los locales por reglamento.



El pronóstico es una victoria para los rojiblancos por 1-2, pero Grok no niega que pueda darse cualquier tipo de sorpresa.

Pronóstico: Atlas 1-2 Chivas

