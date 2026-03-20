La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Pumas vs América

Este sábado 21 de marzo llega uno de los duelos más esperados del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, el Clásico Capitalino entre Pumas y América, el cual se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, aunque el escenario es lo que menos cuenta cuando se trata de un duelo tan pasional donde está en juego el orgullo.

¡Nos vemos este sábado en el Olímpico Universitario!

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Pese a que las Águilas han tenido un desempeño irregular en el semestre, no están tan alejadas de los universitarios, ya que apenas hay tres puntos de diferencia entre los dos. Los del Pedregal son quintos momentáneos con 20 puntos, mientras los de Coapa son séptimos con 17, así que si el Clausura 2026 culminara en estos instantes los dos calificarían a la Liguilla por el título.



Los auriazules ya demostraron que saben venir de atrás porque apenas el fin de semana se encararon con Cruz Azul en Ciudad Universitaria y a pesar de ir perdiendo por dos goles de diferencia y tener un hombre menos, lograron rescatar un punto al igualar 2-2 la pizarra. El técnico Efraín Juárez festejó de forma excesiva asegurando que su plantel tiene ‘muchos huevos’, así que se espera un equipo agresivo para recibir a la visita. Se debe recordar que la UNAM no contará con el defensa brasileño Nathan Silva, quien fue expulsado ante La Máquina.



Del otro lado, tras el triunfo 2-0 sobre Mazatlán, el técnico brasileño André Jardine comentó que sus compatriotas, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinicius Lima, se han adaptado rápidamente, por lo que espera ver en mejor forma a su escuadra, que quiere enderezar el barco tras su complicado arranque, aunque otra vez no estará completo por el temas de las lesiones.

¿Cuál es el pronóstico de la IA para el Clásico Capitalino?

Al consultar a la Inteligencia Artificial de Gemini, cree que lo más acertado sería un empate 1-1, arrojando una probabilidad de victoria del 37% para los Pumas, por 33% para el empate y un 30% para el América.

America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Las principales razones son que los auriazules únicamente han perdido un partido en el campeonato, pero la ausencia de Nathan Silva pesará, no obstante, el arquero tico Keylor Navas sigue siendo un factor de gran importancia con sus buenas intervenciones. Asimismo, los últimos duelos disputados en CU han sido cerrados, mas André Jardine sabe muy bien como plantear tácticas inteligentes.



Pronóstico: Pumas 1-1 América

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