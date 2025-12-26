Predicciones de la Premier League para la Jornada 18

El Día de Navidad pasó y ahora es tiempo de volver a la acción en la Premier League.

La primera jornada postnavideña le da inicio al Boxing Day con un duelo espectacular en Old Trafford, seguido de una buena dosis de dramatismo el sábado con siete partidos más. Solo dos encuentros se disputarán el domingo.

Con otra jornada de la Premier League en los días siguientes, la fuerza y ​​la profundidad de las plantillas se pondrán a prueba, con el periodo entre Navidad y Año Nuevo deparando muchas sorpresas.

Con este escenario previsto, aquí están las predicciones de Sports Illustrated para la Jornada 18.

1. Manchester United vs. Newcastle

La ausencia del lesionado Bruno Fernandes podría resultar costosa | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Fecha: Viernes 26 de diciembre



Hora: 20:00 GMT / 15:00 ET / 12:00 PT



Este es el único partido programado en la festividad del Boxing Day y promete ser espectacular. Los dos últimos partidos del Manchester United en casa han terminado empatados y en este duelo contra un Newcastle United que ha sido inconsistente, se vislumbra que fácilmente puede terminar en un tercer empate consecutivo.



Los últimos encuentros de los Red Devils se les ha visto brillar en el último tercio del campo, pero sus deficiencias defensivas han quedado patentes y ahora puede ser peor. Con Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt y Harry Maguire lesionados y Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui jugando con sus selecciones en la Copa Africana de Naciones, tanto el ataque de Ruben Amorim como su defensa sufrirán contra el Newcastle.



Pero el Newcastle ha tenido un pésimo desempeño como visitante esta temporada, con solo una victoria en la Premier League, y es difícil anticipar qué versión del equipo de Eddie Howe se presentará para el partido en Old Trafford. Estuvieron fantásticos durante gran parte del juego que terminó en empate contra el Chelsea, pero aun así dejaron escapar una ventaja de dos goles. Este podría ser un partido de alto voltaje.



Pronóstico: Manchester United 2-2 Newcastle

2. Nottingham Forest vs. Manchester City

El Manchester City está imparable ahora mismo | Visionhaus/GettyImages

Fecha: Sábado 27 de diciembre



Hora: 12:30 p. m. GMT / 7:30 a. m. ET / 4:30 a. m. PT



El Manchester City está recuperando su imponente estilo y se ha mostrado inexpugnable en los últimos partidos. Siete victorias consecutivas y tres partidos seguidos sin encajar goles lo han catapultado de nuevo a la lucha por el título, lo han hecho ascender en la clasificación de la Champions League y también asegurar su pase a las semifinales de la Carabao Cup.



Los Cityzens vuelven a sembrar miedo a su paso, especialmente con Erling Haaland en un estado de forma goleador espectacular. El rendimiento del astro noruego no ha disminuido y avanza a paso firme hacia otra Bota de Oro.



El Nottingham Forest ganó este mismo partido la temporada pasada, pero tendrá dificultades para repetir ese triunfo por 1-0. El equipo de Sean Dyche sigue con altibajos mientras busca alejarse de la zona de descenso.



Pronóstico: Nottingham Forest 1-3 Man City

3. Arsenal vs. Brighton & Hove Albion

El Arsenal sigue liderando la liga | David Price/GettyImages

Fecha: Sábado 27 de diciembre



Hora: 15:00 GMT / 10:00 ET / 7:00 PT



Después de sufrir ante el Aston Villa a principios de diciembre su segunda derrota de la temporada, el Arsenal ha respondido como todo un campeón. Los Gunners han tenido que esforzarse al máximo en sus recientes victorias sobre el Wolverhampton Wanderers y el Everton, pero han conseguido esas victorias cruciales de cualquier manera.



Es verdad que el Arsenal llega un poco más cansado que sus visitantes de la costa sur cuando se enfrenten este sábado por la tarde. Hay que recordar que vienen de su partido de cuartos de final de la Carabao Cup contra el Crystal Palace, pero aún deberían sumar otros tres puntos contra el Brighton.



El Albion no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos y ha sido derrotado por el Arsenal en el Emirates en la Carabao Cup.



Pronóstico: Arsenal 2-0 Brighton

4. Brentford vs. Bournemouth

El Bournemouth necesita desesperadamente una victoria. | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Fecha: Sábado 27 de diciembre



Hora: 15:00 GMT / 10:00 ET / 7:00 PT



El Bournemouth se ha visto en medio de rumores por el interés que ha generado su estrella, Antoine Semenyo, pero la verdad es que su situación requiere atención. El equipo necesita urgentemente una victoria para poner fin a su racha de ocho partidos sin ganar. Sólo han ganado tres juegos desde el parón internacional de septiembre y estos malos resultados han llevado al equipo a descender en la clasificación.



Todavía están nueve puntos por encima de la zona de descenso, pero se encuentran ahora en la posición 15, y el fracaso en su intento de vencer al Burnley en casa en el último partido solo ha minado aún más su confianza y reduce las expectativas.



Por su parte, el Brentford estará ansioso por aprovechar al máximo su racha, tras haber roto una cadena de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer al colista Wolverhampton Wanderers en su último partido. Los Bees son quintos en la tabla según su rendimiento en casa.



Pronóstico: Brentford 2-1 Bournemouth

5. Burnley vs. Everton

El Everton pretende añadir más miseria al Burnley | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Fecha: Sábado 27 de diciembre



Hora: 15:00 GMT / 10:00 ET / 7:00 PT



El Burnley puso fin a su racha de siete derrotas el fin de semana pasado, pero haber conseguido ese empate en los últimos minutos contra el Bournemouth no fue suficiente para disipar las preocupaciones sobre un posible descenso. El equipo se mantiene a siete puntos de la salvación y no ha podido celebrar un triunfo desde finales de octubre.



La escuadra ha estado teniendo dificultades en ambos lados del campo, y por supuesto no está en las mejores condiciones para recibir la visita del Everton, que no se ha visto mal a pesas de sus recientes derrotas ante el Chelsea y el Arsenal.



Las lesiones y las ausencias de jugadores clave en la Copa Africana de Naciones complicarán la vida de David Moyes durante las fiestas, pero espera una victoria contra el Burnley en lo que es muy poco probable que sea una fiesta de goles.



Pronóstico: Burnley 0-1 Everton

6. Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers

El Liverpool ha ganado dos partidos de liga consecutivos | Liverpool FC/GettyImages

Fecha: Sábado 27 de diciembre



Hora: 15:00 GMT / 10:00 ET / 7:00 PT



El Liverpool tiene vulnerabilidades defensivas que han quedado en evidencia a pesar de sus recientes victorias sobre el Brighton & Hove Albion y el Tottenham Hotspur. Sin embargo, tres triunfos consecutivos en todas las competiciones y una racha de seis partidos invicto han levantado la moral en Merseyside para calmar las aguas de la polémica que ha rodeado a Arne Slot e involucrado a Mohamed Salah.



A pesar de la devastadora lesión de Alexander Isak esta semana, el Liverpool debería seguir sintiéndose muy positivo cuando reciba al último equipo en la clasificación, el Wolves, a quien se espera que derrote sin mayores problemas.



El Wolverhampton Wanderers está llamado a establecer un récord indeseado en la Premier League, y puede convertirse en el equipo con la racha más larga sin ganar en un inicio de temporada si no logra el triunfo en Anfield. El descenso parece inevitable para el equipo de Midlands tras acumular solo dos puntos en 17 partidos.



Pronóstico: Liverpool 2-0 Wolves

7. West Ham United vs. Fulham

El West Ham lucha por conseguir victorias | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Fecha: Sábado 27 de diciembre



Hora: 15:00 GMT / 10:00 ET / 7:00 PT



El West Ham United es uno de los equipos que necesitan desesperadamente una victoria en la jornada 18, aunque sigue latente el peligro de quedarse a la deriva. Están a cinco puntos del Nottingham Forest, que ocupa el puesto 17 de la clasificación, y el entrenador Nuno Espírito Santo está teniendo dificultades para inspirar un cambio significativo en el London Stadium.



Llevan seis partidos sin ganar y, si bien Nuno ha hecho que el West Ham sea más difícil de vencer, su falta de chispa ofensiva y sus dificultades defensivas siguen lastrando cualquier progreso.



El Fulham consiguió dos victorias consecutivas en la Premier League al vencer al Nottingham Forest el lunes pasado, pero solo ha ganado dos de sus ocho partidos fuera de casa y no contará con su estrella nigeriana debido a la Copa Africana de Naciones.



Pronóstico: West Ham 2-2 Fulham

8. Chelsea vs. Aston Villa

El Chelsea afronta un enorme desafío el sábado | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Fecha: Sábado 27 de diciembre



Hora: 17:30 GMT / 12:30 ET / 9:30 PT



El Aston Villa superó la primera de tres pruebas consecutivas para mantener viva su aspiración al título. Está a sólo tres puntos del líder, el Arsenal, y el equipo de Unai Emery venció al Manchester United el domingo pasado gracias a la magia de Morgan Rogers. Ahora visita al Chelsea, antes de enfrentarse a los Gunners.



Si el Villa logra llevarse los tres puntos de Stamford Bridge, pocos podrían cuestionar su potencial para disputar la carrera por el campeonato. Sin embargo, vencer a los Blues en el partido del sábado no será nada fácil.



El Chelsea demostró su resiliencia en el empate de la remontada contra el Newcastle y tiene un gran talento. Pero vencer al Villa será difícil, especialmente con su irregular historial como local, y el empate parece el resultado más probable.



Pronóstico: Chelsea 1-1 Aston Villa

9. Sunderland vs. Leeds United

El Sunderland sigue impresionando | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Fecha: Domingo 28 de diciembre



Hora: 14:00 GMT / 9:00 ET / 6:00 PT



El Sunderland y el Leeds United son equipos recién ascendidos que han sumado ocho puntos en sus últimos cinco partidos, pero ambos han gestionado sus partidos de forma muy diferente. El Sunderland ha reforzado su defensa, mientras que un cambio de formación ha permitido al Leeds aumentar su potencial ofensivo.



El impresionante récord del Sunderland como local, con cinco victorias y tres empates en ocho partidos en el Stadium of Light, lo convierte en el favorito para el duelo del domingo, con el equipo que dirige el entrenador Régis Le Bris buscando la victoria.



El Leeds se creerá con posibilidades de ganar, y tiene argumentos para hacerlo, pero el Sunderland está invicto en casa y rebosa confianza. Sigue ocupando, increíblemente, el sexto lugar en la tabla de posiciones.



Pronóstico: Sunderland 1-0 Leeds

10. Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur

El Tottenham está bajo presión | Visionhaus/GettyImages

Fecha: Domingo 28 de diciembre



Hora: 16:30 GMT / 11:30 ET / 8:30 PT



Dos de los equipos que tienen peor forma en la Premier League se enfrentarán este domingo, cuando el Tottenham Hotspur visite la capital para enfrentarse al Crystal Palace. Ninguna de las dos oncenas ha cosechado grandes éxitos últimamente, aunque son los Spurs quienes se encuentran bajo mucha mayor presión este fin de semana.



Su derrota con nueve hombres ante el Liverpool los ha dejado en el puesto 14 de la tabla, y han conseguido solo una victoria en sus últimos ocho partidos de la Premier League. Es por eso que la posición del entrenador Thomas Frank ya está seriamente amenazada.



Es verdad que el Palace podría dejarlo fuera, pero también es cierto que sus más recientes actuaciones han dejado mucho que desear. Les ha pasado factura su apretado calendario, ya que han mostrado que les cuesta jugar con la intensidad y la energía que solían hacerlos tan difíciles de vencer.



Pronóstico: Crystal Palace 1–1 Tottenham

Predicciones de la jornada 18 de la Premier League

Fecha Hora de inicio Partido Predicción de resultado Viernes 26 de diciembre 8 p.m. GMT / 3 p.m. ET Manchester United vs. Newcastle 2–2 Sábado 27 de diciembre 12.30 p.m. GMT / 7.30 a.m. ET Nottingham Forest vs. Manchester City 1–3 Sábado 27 de diciembre 3 p.m. GMT / 10 a.m. ET Arsenal vs. Brighton 2–0 Sábado 27 de diciembre 3 p.m. GMT / 10 a.m. ET Brentford vs. Bournemouth 2–1 Sábado 27 de diciembre 3 p.m. GMT / 10 a.m. ET Burnley vs. Everton 0–1 Sábado 27 de diciembre 3 p.m. GMT / 10 a.m. ET Liverpool vs. Wolves 2–0 Sábado 27 de diciembre 3 p.m. GMT / 10 a.m. ET West Ham vs. Fulham 2–2 Sábado 27 de diciembre 5.30 p.m. GMT / 12.30 p.m. ET Chelsea vs. Aston Villa 1–1 Domingo 28 de diciembre 2 p.m. GMT / 9 a.m. ET Sunderland vs. Leeds 1–0 Domingo 28 de diciembre 4.30 p.m. GMT / 11.30 a.m. ET Crystal Palace vs. Tottenham 1–1

