Premios The Best 2025: cuándo es la ceremonia, a qué hora y cómo ver la gala en vivo por streaming online

La gran fiesta de la FIFA tendrá lugar este martes en Doha, Qatar, para entregar los premios a los y las futbolistas destacados del 2025, un año que sin dudas tuvo un grandísimo nivel de competencia y dejó la mesa servida para el Mundial del año próximo.

A continuación, toda la información

¿Cuándo es la gala de The Best 2025?

El evento tendrá lugar este martes 16 de diciembre a las 12:00 (hora del este de los Estados Unidos). En España será a las 18hs, en México a las 11hs y en Latam a las 14hs.

¿Dónde es la gala de The Best?

A General View Of The Doha Skyline | NurPhoto/GettyImages

La ceremonia, que tendrá más de 800 invitados, se llevará a cabo en el Katara Hall, dentro del complejo del hotel Fairmont de Doha.

¿Cómo ver la gala de The Best 2025 en vivo por streaming online?

La ceremonia podrá verse en directo para todo el mundo a través de FIFA+, la plataforma de streaming de institución más importante del fútbol mundial.

¿Qué premios se entregan en la gala de The Best 2025?

Entrega del Premio Púskas | Alexander Hassenstein - FIFA/GettyImages

Mejor jugador



Mejor jugadora



Mejor portero y portera



Mejor entrenador fútbol masculino



Mejor entrenador/a de fútbol femenino



Premio Púskas (mejor gol)



Premio Marta (mejor gol femenino)



Premio Fair Play



Premio a la Afición

¿Cómo se eligen los ganadores?

Los ganadores saldrán de una votación en la que se concede el mismo peso a los votos de aficionados, capitanes, entrenadores y periodistas, según informó el Diario AS. Los logros que entran en consideración son entre agosto del 2024 y agosto del 2025.

Nominados al The Best 2025 masculino

Ousmane Dembélé, el gran candidato | Kristy Sparow - UEFA/GettyImages

Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain

Harry Kane, Inglaterra y Bayern Múnich

Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain

Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

Pedri, España y Barcelona

Raphinha, Brasil y Barcelona

Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

Vitinha, Portugal y París Saint-Germain

Lamine Yamal, España y Barcelona

Nominadas al The Best 2025 memenino

Chloe Kelly, una de las candidatas | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Sandy Baltimore, Francia y Chelsea

Nathalie Bjorn, Suecia y Chelsea

Aitana Bonmatí, España y FC Barcelona

Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea

Mariona Caldentey, España y Arsenal

Temwa Chawinga, Malawi y Kansas City Current

Kadidiatou Diani, Francia y Olympique Lyon

Melchie Dumornay, Haití y Olympique Lyon

Patri Guijarro, España y FC Barcelona

Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique Lyon

Lauren James, Inglaterra y Chelsea

Chloe Kelly, Inglaterra y Arsenal

Ewa Pajor, Polonia y FC Barcelona

Claudia Pina, España y FC Barcelona

Alexia Putellas, España y FC Barcelona

Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal

Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Máximos ganadores