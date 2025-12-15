Sports Illustrated Fútbol

Premios The Best 2025: cuándo es la ceremonia, a qué hora y cómo ver la gala en vivo por streaming online

La FIFA entregará su premio a los mejores del año en una noche imperdible.
FBL-FIFA-AWARD | VALERIANO DI DOMENICO/GettyImages

La gran fiesta de la FIFA tendrá lugar este martes en Doha, Qatar, para entregar los premios a los y las futbolistas destacados del 2025, un año que sin dudas tuvo un grandísimo nivel de competencia y dejó la mesa servida para el Mundial del año próximo.

¿Cuándo es la gala de The Best 2025?

El evento tendrá lugar este martes 16 de diciembre a las 12:00 (hora del este de los Estados Unidos). En España será a las 18hs, en México a las 11hs y en Latam a las 14hs.

¿Dónde es la gala de The Best?

A General View Of The Doha Skyline
A General View Of The Doha Skyline | NurPhoto/GettyImages

La ceremonia, que tendrá más de 800 invitados, se llevará a cabo en el Katara Hall, dentro del complejo del hotel Fairmont de Doha.

¿Cómo ver la gala de The Best 2025 en vivo por streaming online?

La ceremonia podrá verse en directo para todo el mundo a través de FIFA+, la plataforma de streaming de institución más importante del fútbol mundial.

¿Qué premios se entregan en la gala de The Best 2025?

Mohd Faiz Subri
Entrega del Premio Púskas | Alexander Hassenstein - FIFA/GettyImages
  • Mejor jugador
  • Mejor jugadora
  • Mejor portero y portera
  • Mejor entrenador fútbol masculino
  • Mejor entrenador/a de fútbol femenino
  • Premio Púskas (mejor gol)
  • Premio Marta (mejor gol femenino)
  • Premio Fair Play
  • Premio a la Afición

¿Cómo se eligen los ganadores?

Los ganadores saldrán de una votación en la que se concede el mismo peso a los votos de aficionados, capitanes, entrenadores y periodistas, según informó el Diario AS. Los logros que entran en consideración son entre agosto del 2024 y agosto del 2025.

Nominados al The Best 2025 masculino

Ousmane Dembele
Ousmane Dembélé, el gran candidato | Kristy Sparow - UEFA/GettyImages
  • Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
  • Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
  • Harry Kane, Inglaterra y Bayern Múnich
  • Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
  • Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
  • Pedri, España y Barcelona
  • Raphinha, Brasil y Barcelona
  • Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
  • Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
  • Lamine Yamal, España y Barcelona

Nominadas al The Best 2025 memenino

FBL-ENG-CHN-WOMEN-FRIENDLY
Chloe Kelly, una de las candidatas | JUSTIN TALLIS/GettyImages
  • Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
  • Nathalie Bjorn, Suecia y Chelsea
  • Aitana Bonmatí, España y FC Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
  • Mariona Caldentey, España y Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malawi y Kansas City Current
  • Kadidiatou Diani, Francia y Olympique Lyon
  • Melchie Dumornay, Haití y Olympique Lyon
  • Patri Guijarro, España y FC Barcelona
  • Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique Lyon
  • Lauren James, Inglaterra y Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra y Arsenal
  • Ewa Pajor, Polonia y FC Barcelona
  • Claudia Pina, España y FC Barcelona
  • Alexia Putellas, España y FC Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Máximos ganadores

  • Mejor jugador: Leo Messi (3)
  • Mejor jugadora: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí (2 cada una)
  • Mejor portero: Emiliano Martínez (2)
  • Mejor portera: Mary Earps (2)
  • Mejor entrenador fútbol masculino: Jürgen Klopp (2)
  • Mejor entrenador fútbol femenino: Sarina Wiegman (4)
