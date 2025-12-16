Premios The Best 2025: la lista completa de ganadores con Dembélé y Bonmatí como los principales galardonados

Los premios Best FIFA Football Awards reconocieron a los mejores jugadores, entrenadores y porteros de todo el mundo en una lujosa ceremonia que se realizó en Doha y que está respaldada por el organismo rector del fútbol.



Este martes 16 de diciembre se conoció que Ousmane Dembélé fue galardonado como el mejor jugador entre los hombres. Repitiendo lo que ya había conseguido en septiembre, cuando recibió el Balón de Oro.



Por su parte, Aitana Bonmatí también metió el doblete y se quedó con el premio en la categoría de las mujeres.

La lista de ganadores en los premios The Best 2025

Ganador al mejor jugador de la FIFA 2025

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

Pedri (Barcelona, ​​España)

Raphinha (Barcelona, ​​Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Lamine Yamal (Barcelona, ​​España)

Ousmane se lleva el premio a casa y en esta ocasión, a diferencia del Balón de Oro, sí pudo estar en la ceremonia. Fue un gran año para el PSG, que ganaron cuatro trofeos y esa Champions League que tanto se les había negado.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The 'FIFA Best Men's Player' is....



OUSMANE DEMBÉLÉ! ✨ pic.twitter.com/KPmUwxQfGW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 16, 2025

Ganadora a la mejor jugadora de la FIFA 2025

Sandy Baltimore (Chelsea, Francia)

Nathalie Björn (Chelsea, Suecia)

Aitana Bonmatí (Barcelona, ​​España)

Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)

Mariona Caldentey (Arsenal, España)

Temwa Chawinga (corriente de Kansas City, Malawi)

Kadidiatou Diani (OL Lyonnes, Francia)

Melchie Dumornay (OL Lyonnes, Haití)

Patri Guijarro (Barcelona, ​​España)

Lindsey Heaps (OL Lyonnes, selección femenina de EE. UU.)

Lauren James (Chelsea, Inglaterra)

Chloe Kelly (Manchester City, Arsenal, Inglaterra)

Ewa Pajor (Barcelona, ​​Polonia)

Clàudia Pina (Barcelona, ​​España)

Alexia Putellas (Barcelona, ​​España)

Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Aitana repite premio ya que se llevó también el Balón de Oro en la edición 2025. Pieza fundamental del Barcelona y que a pesar de su lesión, sigue siendo considerada la mejor futbolista del mundo.

Este es el tercer premio The Best consecutivo que se lleva Bonmatí.

𝗔itana Bonmatí.

The 𝗕est.



🌟 La centrocampista es nombrada, por tercer año consecutivo, como 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔.



Por tu trabajo y talento: ¡ENHORABUENA!#TheBest | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/rwTeN10tIp — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 16, 2025

Ganador a mejor entrenador masculino de la FIFA 2025

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Luis Enrique wins The Best FIFA Men’s coach 2025 after dominating with PSG 🧠🏆 pic.twitter.com/jCDz4Rm7fo — B/R Football (@brfootball) December 16, 2025

Luis Enrique fue recompensado por la arrasadora temporada 2024-25 del Paris Saint-Germain con el premio al mejor entrenador masculino del año. Siete entrenadores anteriores no habían sabido aprovechar la riqueza del PSG hasta que Enrique abandonó definitivamente la era del "bling-bling" para liderar a un equipo joven y a toda máquina a la gloria de la Champions League en mayo .

Ganadora a la mejor entrenadora de fútbol femenino de la FIFA 2025

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)

Seb Hines (Orgullo de Orlando)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Sarina Wiegman has been crowned 'FIFA The Best Women's Coach'! ✨ pic.twitter.com/1Cp3rVc7g6 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 16, 2025

¿Cuándo cambiarán el nombre de este premio a Sarina Wiegman ? La seleccionadora inglesa se alzó con el premio por quinta vez desde 2017, tras liderar a las Leonas al título de la Eurocopa 2025.

Ganador al mejor portero de la FIFA 2025

Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain, Manchester City, Italia)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina)

Manuel Neuer (Bayern Múnich, Alemania)

David Raya (Arsenal, España)

Yann Sommer (Inter de Milán, Suiza)

Wojciech Szczęsny (Barcelona, ​​Polonia)

Gianluigi Donnarumma, del Manchester City , se alzó con el máximo galardón de la temporada entre los mejores porteros. Si bien su colección de tarjetas amarillas ha sido apreciada en el Etihad, el capitán italiano debe este galardón a sus hazañas con el Paris Saint-Germain, desempeñando un papel fundamental en el continuo dominio del club en la liga nacional y en su primera Champions League.

Ganadora a la mejor portera de la FIFA 2025

Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Alemania)

Cata Coll (Barcelona, ​​España)

Christiane Endler (OL Lyonnes, Chile)

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Anna Moorhouse (Orlando Pride, Inglaterra)

Chiamaka Nnadozie (Paris FC, Brighton & Hove Albion, Nigeria)

Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, selección femenina de Estados Unidos)

Ganador al premio Puskas de la FIFA 2025

Alessandro Deiola , Cagliari vs. Venezia—18 de mayo de 2025

Pedro de la Vega , Cruz Azul vs. Seattle Sounders—jul. 31, 2025

Santiago Montiel , Independiente vs. Independiente Rivadavia—11 de mayo de 2025

Amr Nasser , Al Ahly vs. Pharco — 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía , Querétaro vs. Atlas—abr. 16, 2025

Lucas Ribeiro , Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund—jun. 21, 2025

Declan Rice , Arsenal vs. Real Madrid — 8 de abril de 2025

Rizky Ridho, Persija Jakarta contra Arema—mar. 9, 2025

Kévin Rodrigues , Kasımpaşa vs. Rizespor—febrero. 9, 2025

Lamine Yamal , Espanyol vs. Barcelona—15 de mayo de 2025

Candidatas del premio Marta de la FIFA 2025