Premios The Best 2025: la lista completa de ganadores con Dembélé y Bonmatí como los principales galardonados
Los premios Best FIFA Football Awards reconocieron a los mejores jugadores, entrenadores y porteros de todo el mundo en una lujosa ceremonia que se realizó en Doha y que está respaldada por el organismo rector del fútbol.
Este martes 16 de diciembre se conoció que Ousmane Dembélé fue galardonado como el mejor jugador entre los hombres. Repitiendo lo que ya había conseguido en septiembre, cuando recibió el Balón de Oro.
Por su parte, Aitana Bonmatí también metió el doblete y se quedó con el premio en la categoría de las mujeres.
La lista de ganadores en los premios The Best 2025
Ganador al mejor jugador de la FIFA 2025
- Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)
- Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra)
- Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
- Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)
- Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)
- Pedri (Barcelona, España)
- Raphinha (Barcelona, Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)
- Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)
- Lamine Yamal (Barcelona, España)
Ousmane se lleva el premio a casa y en esta ocasión, a diferencia del Balón de Oro, sí pudo estar en la ceremonia. Fue un gran año para el PSG, que ganaron cuatro trofeos y esa Champions League que tanto se les había negado.
Ganadora a la mejor jugadora de la FIFA 2025
- Sandy Baltimore (Chelsea, Francia)
- Nathalie Björn (Chelsea, Suecia)
- Aitana Bonmatí (Barcelona, España)
- Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)
- Mariona Caldentey (Arsenal, España)
- Temwa Chawinga (corriente de Kansas City, Malawi)
- Kadidiatou Diani (OL Lyonnes, Francia)
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes, Haití)
- Patri Guijarro (Barcelona, España)
- Lindsey Heaps (OL Lyonnes, selección femenina de EE. UU.)
- Lauren James (Chelsea, Inglaterra)
- Chloe Kelly (Manchester City, Arsenal, Inglaterra)
- Ewa Pajor (Barcelona, Polonia)
- Clàudia Pina (Barcelona, España)
- Alexia Putellas (Barcelona, España)
- Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)
- Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)
Aitana repite premio ya que se llevó también el Balón de Oro en la edición 2025. Pieza fundamental del Barcelona y que a pesar de su lesión, sigue siendo considerada la mejor futbolista del mundo.
Este es el tercer premio The Best consecutivo que se lleva Bonmatí.
Ganador a mejor entrenador masculino de la FIFA 2025
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (París Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Luis Enrique fue recompensado por la arrasadora temporada 2024-25 del Paris Saint-Germain con el premio al mejor entrenador masculino del año. Siete entrenadores anteriores no habían sabido aprovechar la riqueza del PSG hasta que Enrique abandonó definitivamente la era del "bling-bling" para liderar a un equipo joven y a toda máquina a la gloria de la Champions League en mayo .
Ganadora a la mejor entrenadora de fútbol femenino de la FIFA 2025
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
- Seb Hines (Orgullo de Orlando)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
¿Cuándo cambiarán el nombre de este premio a Sarina Wiegman ? La seleccionadora inglesa se alzó con el premio por quinta vez desde 2017, tras liderar a las Leonas al título de la Eurocopa 2025.
Ganador al mejor portero de la FIFA 2025
- Alisson Becker (Liverpool, Brasil)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain, Manchester City, Italia)
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina)
- Manuel Neuer (Bayern Múnich, Alemania)
- David Raya (Arsenal, España)
- Yann Sommer (Inter de Milán, Suiza)
- Wojciech Szczęsny (Barcelona, Polonia)
Gianluigi Donnarumma, del Manchester City , se alzó con el máximo galardón de la temporada entre los mejores porteros. Si bien su colección de tarjetas amarillas ha sido apreciada en el Etihad, el capitán italiano debe este galardón a sus hazañas con el Paris Saint-Germain, desempeñando un papel fundamental en el continuo dominio del club en la liga nacional y en su primera Champions League.
Ganadora a la mejor portera de la FIFA 2025
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Alemania)
- Cata Coll (Barcelona, España)
- Christiane Endler (OL Lyonnes, Chile)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
- Anna Moorhouse (Orlando Pride, Inglaterra)
- Chiamaka Nnadozie (Paris FC, Brighton & Hove Albion, Nigeria)
- Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, selección femenina de Estados Unidos)
Ganador al premio Puskas de la FIFA 2025
- Alessandro Deiola , Cagliari vs. Venezia—18 de mayo de 2025
- Pedro de la Vega , Cruz Azul vs. Seattle Sounders—jul. 31, 2025
- Santiago Montiel , Independiente vs. Independiente Rivadavia—11 de mayo de 2025
- Amr Nasser , Al Ahly vs. Pharco — 17 de abril de 2025
- Carlos Orrantía , Querétaro vs. Atlas—abr. 16, 2025
- Lucas Ribeiro , Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund—jun. 21, 2025
- Declan Rice , Arsenal vs. Real Madrid — 8 de abril de 2025
- Rizky Ridho, Persija Jakarta contra Arema—mar. 9, 2025
- Kévin Rodrigues , Kasımpaşa vs. Rizespor—febrero. 9, 2025
- Lamine Yamal , Espanyol vs. Barcelona—15 de mayo de 2025
Candidatas del premio Marta de la FIFA 2025
- Jordyn Bugg , North Carolina Courage vs. Seattle Reign, 22 de marzo de 2025
- Mariona Caldentey , OL Lyonnes contra Arsenal—abril. 27, 2025
- Ashley Cheatley , Brentford vs. Ascot United, 3 de noviembre de 2024
- Kyra Cooney-Cross , Alemania vs. Australia, 28 de octubre de 2024
- Jon Ryong-jong , RPD de Corea contra Argentina—septiembre. 2, 2024
- Marta , Orlando Pride contra Kansas City Current—noviembre. 17, 2024
- Vivianne Miedema , Gales vs. Países Bajos, 5 de julio de 2025
- Kishi Núñez , Argentina contra Costa Rica—septiembre. 8, 2024
- Lizbeth Ovalle , Tigres v. Guadalajara—Mar. 3, 2025
- Ally Sentnor , EE. UU. vs. Colombia, 20 de febrero de 2025
- Khadija Shaw , Hammarby contra Manchester City—noviembre. 21, 2024
