Preocupación en el Arsenal por el nivel de Viktor Gyökeres

Cuando el Arsenal logró fichar a Viktor Gyökeres, centrodelantero sueco proveniente del Sporting de Lisboa, el mundo del fútbol entendió que los de Londres habían dado el gran golpe en el mercado de fichajes haciéndose de una de las figuras codiciadas.

65.8 millones de euros fue el desembolso de dinero que tuvieron que hacer los ingleses para hacerse son sus servicios, y de momento el ariete no ha demostrado que el dinero haya estado bien invertido.

No arrancó mal con la camiseta Gunner, pero lo cierto es que su rendimiento fue de mayor a menor y ya genera preocupación en los pasillos del Emirates Stadium. Llegó con números aplastantes de su paso por Portugal y la ilusión fue total, pero le está costando adaptarse al sistema de Mikel Arteta. En 15 partidos por Premier League anotó cinco goles, tres de ellos en los primeros cuatro partidos.

Arsenal v Brighton & Hove Albion - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Arsenal buscaba en Gyökeres un '9' que les de garantías para pelear la Premier League y romper el maleficio de una vez por todas de más de dos décadas sin poder alzar el trofeo de la liga inglesa. En este momento, al ser comparado con Kai Havertz y Gabriel Jesus, los delanteros de la temporada pasada, el sueco pierde tanto en generación de goles por partido (0.38) como en tiros a puerta (0.83).

Si se compara con otras temporadas, estaría teniendo números peores a cuando firmó con el Coventry City en el Championship considerando goles, pases clave, asistencias y tiros al arco. Si bien puede haber críticas para su nivel, lo cierto es que una lesión muscular no lo ayudó apartándolo por cuatro encuentros, incluyendo dos de UEFA Champions League.

El ariete tendrá que levantar el nivel para no quedar relegado en la consideración del entrenador y, además, para llegar en buena forma a marzo, donde su selección afrontará la repesca para ir al Mundial 2026: primero deberán vencer a Ucrania, mientras que en la final tendrían que medirse contra el ganador del cruce entre Polonia y Albania.