Preocupación en el Real Madrid: Mbappé regresa con molestias y el club no entiende la decisión de Deschamps

El Real Madrid vive con inquietud el regreso de Kylian Mbappé tras los compromisos internacionales con Francia. El delantero, que ya había abandonado la capital española con algunas molestias musculares, ha vuelto en peores condiciones físicas de las que presentaba antes del parón. Según distintas fuentes, “el malestar es peor que cuando se fue”, una situación que ha sorprendido y molestado profundamente en Valdebebas.

El foco de la polémica se centra en el seleccionador francés, Didier Deschamps, que decidió mantener a Mbappé sobre el terreno de juego durante el choque entero pese a que el jugador mostraba claros signos de incomodidad. En el Real Madrid, la decisión se considera una “temeridad innecesaria”, sobre todo teniendo en cuenta el exigente calendario que se avecina, con el clásico ante el Barcelona y la fase de grupos de la Champions League a la vuelta de la esquina.

Fuentes cercanas al club aseguran que Xabi Alonso había pedido prudencia con su estrella, consciente de que el jugador arrastraba un golpe en el tobillo derecho. Sin embargo, su petición no fue atendida y el técnico italiano teme ahora perderlo durante varios encuentros clave.

Mbappé será sometido a pruebas médicas nada más reincorporarse a la disciplina madridista para conocer el alcance real de las molestias. En el club confían en que no se trate de una lesión seria, pero la preocupación es evidente. El Real Madrid considera que la gestión de Deschamps ha sido “poco responsable” y teme que esta situación pueda generar tensión en la relación con la Federación Francesa, justo en un momento en que Mbappé es más determinante que nunca.

La relación de la cúpula merengue y la federación francesa ha sido siempre ejemplar, pero desde la capital española empiezan a estar molestos con la gestión en el caso de Kylian.