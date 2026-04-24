Prestianni recibe una sanción de la UEFA por conducta discriminatoria

La UEFA hizo oficial la sanción contra Gianluca Prestianni luego de analizar lo ocurrido en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid por la Champions League; el Comité de Control, Ética y Disciplina determinó que el argentino incurrió en una conducta discriminatoria, tipificada como insultos de carácter homofóbico.

🚨 OFFICIAL: Gianluca Prestianni has been given a 6 games ban by UEFA, partly suspensional for ‘homophobic insults’. pic.twitter.com/v26DWEtEDI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

El expediente se abrió tras el informe de un inspector disciplinario que detectó indicios suficientes para avanzar con la investigación. Después de evaluar las pruebas, el organismo resolvió necesario aplicar una sanción deportiva significativa frente a este tipo de conductas dentro del fútbol europeo.

Prestianni afronta seis partidos de baja

El castigo total impuesto es de seis encuentros en competiciones UEFA, aunque no todos deberán cumplirse en la inmediatez. Tres serán de cumplimiento obligatorio, mientras que los otros tres quedarán en suspenso durante un periodo de prueba de dos años.

Esto implica que Prestianni deberá evitar reincidir en ese lapso para no activar la totalidad de la sanción. Además, dentro del conteo ya se incluye el partido de suspención provisional que el futbolista cumplió días después del incidente, en el partido de vuelta de la eliminatoria.

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Asimismo, la UEFA solicitó a la FIFA que extienda la sanción a nivel internacional, lo que podría impedirle al delantero disputar compromisos fuera del continente, incluyendo eventuales convocatorias mundialistas. De esta forma, el futbolista podría ver condicionada su presencia en futuras convocatorias con la selección argentina, en caso de que el castigo sea ratificado a escala global.

El caso se enmarca en la política de la tolerancia cero que impulsa el organismo frente a cualquier manifestación discriminatoria, con el objetivo de erradicar estos comportamientos dentro y fuera de la cancha. Ahora, el desafío de Prestianni será sostener su conducta dentro de los límites reglamentarios y evitar que este episodio tenga consecuencias que repercutan en su proyección profesional a largo plazo.

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