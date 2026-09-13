Pro Ref señala un “error de apreciación” en el polémico gol de Haaland ante el United
El Manchester City derrotó al Manchester United en la jornada 4 de la Premier League. Los Citizens se impusieron con un solitario, y polémico, gol de Erling Haaland. El delantero noruego anotó tras un servicio de Joško Gvardiol, sin embargo, Enzo Fernández participó en la jugada al tratar de conectar el esférico.
En una primera instancia, el juez de línea marcó fuera de lugar por la intervención del mediocampista argentino y el gol no subió a la pizarra. No obstante, tras la revisión de la jugada en el VAR, se decidió validar la anotación del 'Androide'.
Pro Ref (Professional Game Referees), el organismo que supervisa a los árbitros de la Premier League, se pronunció sobre la polémica jugada a través de un comunicado.
La conclusión del organismo es que la jugada tendría que haber sido revisada por el árbitro en el monitor a pie de campo.
La decisión tomada sobre el terreno de juego fue señalar fuera de juego de Erling Haaland; dicha decisión fue revisada por el VAR, determinándose que el jugador se encontraba en posición reglamentaria.Pro Ref
En esa misma jugada de ataque, se estableció que Enzo Fernández no llegó a tocar el balón, lo que convierte en subjetiva cualquier posible infracción por fuera de juego; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no apreció el impacto que su posición pudo haber tenido y debería haber recomendado una revisión en el monitor a pie de campo.
El organismo indicó que se pusieron en contacto con el Manchester United y reconocieron que en dicha jugada existió un "error de apreciación". Ref Pro cerró su comunicado señalando que se hará una revisión de este caso.
Esta misma tarde nos hemos puesto en contacto con el Manchester United para reconocer lo que consideramos un error de apreciación. Se llevará a cabo una revisión del incidentePro Ref
Las reacciones al polémico gol de Haaland
Michael Carrick y Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, explotaron contra el arbitraje al final del derby contra el Manchester City.
El defensa central argentino dijo, en entrevista post partido, que no entiende las reglas del juego y que para él Enzo Fernández se encontraba en fuera de lugar. "Esto es una injusticia", mencionó Martínez.
Carrick, entrenador de los Red Devils, se mostró estupefacto por la decisión arbitral y comentó: "No me cabe en la cabeza cómo se puede decir que Enzo Fernández no interfiere en la jugada. Es increíble...".
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.