Pro Ref señala un “error de apreciación” en el polémico gol de Haaland ante el United

El Manchester City derrotó al Manchester United en la jornada 4 de la Premier League. Los Citizens se impusieron con un solitario, y polémico, gol de Erling Haaland. El delantero noruego anotó tras un servicio de Joško Gvardiol, sin embargo, Enzo Fernández participó en la jugada al tratar de conectar el esférico.

En una primera instancia, el juez de línea marcó fuera de lugar por la intervención del mediocampista argentino y el gol no subió a la pizarra. No obstante, tras la revisión de la jugada en el VAR, se decidió validar la anotación del 'Androide'.

Pro Ref (Professional Game Referees), el organismo que supervisa a los árbitros de la Premier League, se pronunció sobre la polémica jugada a través de un comunicado.

La conclusión del organismo es que la jugada tendría que haber sido revisada por el árbitro en el monitor a pie de campo.

La decisión tomada sobre el terreno de juego fue señalar fuera de juego de Erling Haaland; dicha decisión fue revisada por el VAR, determinándose que el jugador se encontraba en posición reglamentaria.



En esa misma jugada de ataque, se estableció que Enzo Fernández no llegó a tocar el balón, lo que convierte en subjetiva cualquier posible infracción por fuera de juego; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no apreció el impacto que su posición pudo haber tenido y debería haber recomendado una revisión en el monitor a pie de campo. Pro Ref

Pro Ref has admitted an 'error of judgement' in awarding Manchester City's winner at Manchester United in their 1-0 victory at Old Trafford.



Erling Haaland's goal was initially disallowed for offside on the pitch before VAR overturned the decision. pic.twitter.com/ZF76Qwz4Ib — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 13, 2026

El organismo indicó que se pusieron en contacto con el Manchester United y reconocieron que en dicha jugada existió un "error de apreciación". Ref Pro cerró su comunicado señalando que se hará una revisión de este caso.

Esta misma tarde nos hemos puesto en contacto con el Manchester United para reconocer lo que consideramos un error de apreciación. Se llevará a cabo una revisión del incidente Pro Ref

El Manchester City ganó el derby con un polémico gol de Haaland | NurPhoto/GettyImages

Las reacciones al polémico gol de Haaland

Michael Carrick y Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, explotaron contra el arbitraje al final del derby contra el Manchester City.

El defensa central argentino dijo, en entrevista post partido, que no entiende las reglas del juego y que para él Enzo Fernández se encontraba en fuera de lugar. "Esto es una injusticia", mencionó Martínez.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Carrick, entrenador de los Red Devils, se mostró estupefacto por la decisión arbitral y comentó: "No me cabe en la cabeza cómo se puede decir que Enzo Fernández no interfiere en la jugada. Es increíble...".