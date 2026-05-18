Problemas institucionales entre el Monterrey y Atlas por el traspaso de Uros Durdevic

Luego de perder a Germán Berterame tras su salida rumbo al Inter Miami, Monterrey se movió dentro del mercado por la firma de un delantero en calidad de emergente. Los del norte del país descartaron nombres fuera de la Liga MX y apostaron por un perfil que incluso ya ha sido campeón de goleo en México, Uros Durdevic.

El serbio tuvo un gran rendimiento dentro de su breve paso por el Atlas. A pesar de que llegó a un club de escaso nivel de competencia colectiva, pudo brillar a nivel individual. Sin embargo, su rendimiento en el semestre con los Rayados fue terrible y hoy se conoce el motivo de su baja en la cancha.

UNA NEGOCIACIÓN POLÉMICA ⚠️



De acuerdo con información de Mediotiempo, Rayados habría buscado devolver a Djuka al Atlas después de detectar un problema en la rodilla durante los exámenes médicos.



😳 Según la fuente, el delantero fue presentado antes de completar las pruebas… pic.twitter.com/aR9573Gt64 — Futbol Total (@futboltotal) May 17, 2026

Monterrey negoció a Uros en medio de la emergencia de la salida de Berterame. Siendo el caso, el club firmó el traspaso con el Atlas incluso antes de realizar los exámenes médicos al serbio. Cierto es que Durdevic estaba teniendo minutos con el rojinegro dentro de lo normal, lo que parecía una garantía para Rayados.

Tras firma el traspaso, en el norte del país realizaron exámenes médicos al delantero donde encontraron daño de rodilla. Dicha lesión no fue reportado ni por el Atlas, ni tampoco por el jugador o su manejo.

Monterrey v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La gerencia de Monterrey llamó a la directiva del Atlas con el fin de solicitar el dinero de vuleta y devolver al delantero al cuadro del estadio de Jalisco. El cuadro tapatío de inmediato dio un "no". La negociación y la forma en la que se dio la misma fue toda decisión de Rayados, por lo que no había sentido en dar un paso atrás.

Fue así como Rayados firmó a un delantero lesionado a cambio de cinco millones de dólares. Negocio redondo para el Atlas. Y en cuanto a Monterrey, otro pésimo movimiento en la gestión de José Antonio Noriega.