Problemas para Mourinho en el centro del campo del Real Madrid

El Real Madrid encaminó de mejor manera su temporada entre parón y parón, pero este de noviembre le trajo a Mourinho un dolor de cabeza bastante grande para el armado de su mediocampo titular: se lesionó Bernardo Silva.

Tras la dura derrota 4-1 ante Dinamarca, la Federación Portuguesa de Fútbol emitió un comunicado con el parte médico del futbolista de la Casa Blanca: “Bernardo Silva fue evaluado clínicamente y declarado no apto por la Dirección de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​y también fue liberado”.

En la previa del partido, casi de manera premonitoria, el ex Manchester City había dicho: “Siempre es difícil. Todos queremos jugar, todos queremos ser útiles. En mi carrera, siempre he estado acostumbrado a ser útil, a participar. Cuando no participo, obviamente es duro”.

Bernardo Silva portando el brazalete de capitán de la selección portuguesa | DeFodi Images/GettyImages

En lo que va de la temporada, el volante de 32 años alternó titularidades y suplencias, aunque casi siempre sumó minutos: dijo presente en 13 partidos, marcó un gol por la UEFA Champions League y brindó una asistencia en LaLiga. Solamente frente al Inter de Milán (por suspensión), ante el Elche y el Villarreal no tuvo tiempo de juego.

La responsabilidad de ser capitán

Tras la salida de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva fue honrado con la capitanía de la selección de Portugal: “Es un gran honor ser uno de los capitanes. Es una señal de que llevo aquí mucho tiempo y de que he podido representar a la selección durante muchos años. Sé lo que hace falta para que podamos ganar y tener éxito. Voy con mucho orgullo a intentar desempeñar este papel de la mejor manera posible”, dijo.

“Tuve el placer de jugar con Cristiano durante 12 años en la selección. Fue un momento triste. Solo conozco la selección con Cristiano. Va a ser un capítulo diferente para todos nosotros. Este día tenía que llegar tarde o temprano. Para mí es triste porque fue un orgullo y un honor haber compartido vestuario con él”, cerró.