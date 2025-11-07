El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres UANL vs Atlético de San Luis

Este sábado 8 de noviembre el Club Tigres UANL recibe al Atlético de San Luis en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, la última fecha de la fase regular.

El cuadro de Nuevo León se ubica en zona de clasificación directa al ubicarse dentro de los primeros cuatro puestos con 33 unidades tras 16 duelos disputados. Por su parte, el cuadro potosino es décimo cuarto lugar de la tabla general con 16 puntos con mínimas esperanzas de avanzar al Play-In.

El cuadro universitario tiene una ventaja clara en los enfrentamientos directos frente a San Luis ganando 10 de los últimos 18 enfrentamientos. Atlético de San Luis ha tenido altibajos, y especialmente de visitante no se le ve tan sólido.

Así mismo, el equipo de San Nicolás de los Garza jugando en casa, debe imponer condiciones: ofensiva, dominio territorial y aprovechar ventaja de localía.

Por su cuenta, San Luis podría apostar por un planteamiento más defensivo, buscando algún contragolpe o sorpresa.

Tigres UANL es el favorito para ganar el partido

Tigres UANL es el favorito para vencer al cuadro potosino | Azael Rodriguez/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia artificial de ChatGPT este duelo se inclina hacia Tigres UANL por historia, forma y localía, aunado al poco peligro que puede ofrecer la visita.

La IA dijo confiar en la victoria de los locales, con una ventaja manejable, sin que el partido se vuelva un festival de goles. San Luis lo hará lo mejor que pueda, pero creo que Tigres UANL aprovechará casa y favoritos.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 68% para el triunfo de los universitarios, 21% para el empate y 11% de opciones para el cuadro potosino.