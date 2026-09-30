Pronóstico Alemania vs Serbia: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El objetivo en una competencia siempre es ganar, pero para Alemania esa meta se transformó en una urgencia. Jurgen Klopp debutó como técnico de los germanos en la Nations League y, a pesar de las expectativas alrededor de su llegada, el equipo todavía no pudo celebrar su primera victoria. El empate contra Países Bajos había calado hondo en el plantel, en especial porque el tanto neerlandés llegó sobre el final, pero la derrota frente a Grecia fue un golpe todavía mayor. Por eso, para mantener vivo el sueño de competir por el torneo europeo, los alemanes tendrán que buscar los tres puntos contra Serbia este jueves.

¿Cómo llegan Alemania y Serbia? Estado de forma

Alemania Serbia Alemania 0-1 Grecia 27/9/2026 Serbia 1-2 Países Bajos 27/7/2026 Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026 Serbia 1-2 Grecia 24/9/2026 Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay 29/6/2026 México 5-1 Serbia 4/6/2026 Ecuador 2-1 Alemania 25/6/2026 Cabo Verde 3-0 Serbia 31/5/2026 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/6/2026 Serbia 2-1 Arabia Saudita 31/3/2026

Bajas confirmadas de Alemania y Serbia

Alemania

Joshua Kimmich, Alemania | EyesWideOpen/GettyImages

Jamal Musiala y Kai Havertz fueron desafectados de la convocatoria a raiz de las lesiones que sufrieron en el debut contra Países Bajos. El del Bayern Múnich sintió molestias musculares durante la entrada en calor y el del Arsenal tuvo que abandonar el partido antes de la media hora. Florian Wirtz y Jonathan Burkardt se incorporaron antes de lo previsto para cubrir sus lugares.

A estas ausencias se suma la rotación que Klopp había programado para esta ventana internacional. Únicamente Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Bambasé Conté y Serge Gnabry permanecen del grupo utilizado en los dos primeros partidos. Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah y Joshua Kimmich son algunos de los futbolistas afectados por este cambio de plantel y no estarán disponibles ante Serbia.

Serbia

Strahinja Pavlovic, Serbia | Soccrates Images/GettyImages

Serbia no tiene bajas para el partido del jueves. Strahinja Pavlovic tuvo que abandonar el campo de juego contra los neerlandeses por un golpe, pero se espera que esté recuperado para el compromiso en Múnich.

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania y Serbia

Alemania: 1

1 Empates : 0

: 0 Serbia: 0

Último antecedente: 20/3/2019 - Alemania 1-1 Serbia - Amistoso Internacional

Probabilidades

Los modelos favorecen a Alemania pese al comienzo del torneo sin victorias. El empate 1-1 con Países Bajos y la caída 1-0 ante Grecia dejaron a los germanos con un punto, pero Serbia llega todavía peor, con dos derrotas en dos jornadas y cuatro goles recibidos.

Alemania : la estimación ronda el 60% de probabilidades de victoria. Juega en Múnich y enfrenta a una Serbia que perdió sus dos encuentros de esta Nations.

: la estimación ronda el 60% de probabilidades de victoria. Juega en Múnich y enfrenta a una Serbia que perdió sus dos encuentros de esta Nations. Empate : aparece cerca del 20%. Alemania todavía no ganó con Klopp y viene de convertir apenas un gol durante las primeras dos fechas.

: aparece cerca del 20%. Alemania todavía no ganó con Klopp y viene de convertir apenas un gol durante las primeras dos fechas. Serbia: se mueve alrededor del 20%. Los serbios marcaron tanto contra Grecia como contra Países Bajos, aunque terminaron perdiendo los dos partidos por 2-1.

Predicción de la IA para Alemania vs Serbia

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo es "Alemania gana". El debut del DT estuvo lejos de las expectativas, pero jugar en casa contra un equipo que no ganó nada es una chance para aprovechar. Una alternativa puede ser "ambos equipos marcan" porque Serbia convirtió en sus dos partidos del torneo y Alemania recibió goles tanto de los neerlandeses como de los griegos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Klopp sigue buscando la fórmula para que Alemania gane y Serbia podría ser el rival ideal para conseguirlo. Los germanos necesitan volver a lo que alguna vez fueron y el respaldo del Allianz Arena es un buen envión también. Serbia puede complicar el desarrollo y hacer que los goles, aunque el partido se inclina hacia la primera victoria alemana en esta Nations League.

Alemania 2-1 Serbia

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