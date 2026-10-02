Pronóstico Argentina vs Burkina Faso: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Este sábado se llevará a cabo el segundo amistoso de Argentina en esta ventana internacional. La Albiceleste recibirá a Burkina Faso en Buenos Aires, en la antesala del partido de despedida de Lionel Messi. Lionel Scaloni convocó a muchos futbolistas jóvenes para probar variantes y diferentes planteos tácticos que le permitan mantener al equipo competitivo luego de la salida de su capitán.

¿Cómo llegan Argentina y Burkina Faso? Estado de forma

Argentina Burkina Faso Argentina 4-0 Bolivia 30/9/2026 República Centroafricana 0-1 Burkina Faso 28/9/2026 España 1-0 Argentina 19/7/2026 Burkina Faso 1-1 Benin 25/9/2026 Inglaterra 1-2 Argentina 15/7/2026 Bielorrusia 2-2 Burkina Faso 9/6/2026 Argentina 3-1 Suiza 11/7/2026 Rusia 3-0 Burkina Faso 5/6/2026 Argentina 3-2 Egipto 7/7/2026 Burkina Faso 1-1 Guinea-Bisáu 31/3/2026

Bajas confirmadas de Argentina

Argentina

Thiago Almada, Argentina | NurPhoto/GettyImages

En el partido contra Bolivia, la Albiceleste no sufrió bajas. Eso si, tuvieron algunas antes de comenzar el parón. Una de ellas fue la de Juan Foyth, quien finalmente no se incorporó a la concentración ya que todavía no estaba completamente recuperado de sus problemas musculares y se quedó en Villarreal para seguir con su recuperación. Tobías Andrada también quedó desafectado de la convocatoria luego de haber sufrido una molestia muscular con River Plate.

Por otro lado, Scaloni modificó temporalmente el grupo para permitir que Tomás Palacios y Leonel Flores jugaran con sus clubes. El defensor fue liberado para disputar con Estudiantes el encuentro de Copa Argentina ante Platense y su regreso está previsto de cara a Burkina Faso. Flores, que debutó contra Bolivia, fue autorizado a sumarse a Boca para el partido contra Unión del viernes y posteriormente se reincorporará a la concentración argentina.

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Burkina Faso

Argentina: 0

0 Empates : 0

: 0 Burkina Faso: 0

Último antecedente: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Probabilidades

Los modelos se inclinan por Argentina. La Albiceleste viene de golear 4-0 a Bolivia y ganó 15 de sus últimos 16 partidos. Burkina Faso, por su parte, ocupa el puesto 62 del ranking mundial y viene de vencer 1-0 a República Centroafricana.

Argentina : la estimación ronda el 71% de probabilidades de victoria. El equipo de Lionel Scaloni ganó tres de sus últimos cuatro amistosos por una diferencia superior a dos goles.

: la estimación ronda el 71% de probabilidades de victoria. El equipo de Lionel Scaloni ganó tres de sus últimos cuatro amistosos por una diferencia superior a dos goles. Empate : aparece cerca del 13%. Burkina Faso empató tres de sus últimos cinco partidos y no va a dejarle servido el partido a los locales.

: aparece cerca del 13%. Burkina Faso empató tres de sus últimos cinco partidos y no va a dejarle servido el partido a los locales. Burkina Faso: se mueve alrededor del 16%. El seleccionado africano llega con una victoria reciente, aunque sus últimas dos derrotas terminaron 3-0.

Predicción de la IA para Argentina vs Burkina Faso

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo es "Argentina -2". La Albiceleste acaba de convertir cuatro goles ante Bolivia y tiene tendencia a hacer muchos goles en los partidos de preparación. Como alternativa, "Argentina gana" tiene el respaldo del modelo.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Argentina arrancó esta serie de amistosos con una goleada y puede que repita esa actuación este sábadol. Burkina Faso llega después de vencer a República Centroafricana, pero la diferencia entre los planteles coloca al equipo de Scaloni muchos pasos por delante. A eso se suma un detalle interesante y es que muchos futbolistas argentinos están peleando por ganarse un lugar en esta etapa por lo que cada encuentro es la oportunidad ideal para demostrar que merecen ser parte de la selección.

Argentina 3-0 Burkina Faso

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