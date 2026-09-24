Pronóstico Atlante vs Monterrey: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Atlante recibirá a Rayados de Monterrey este viernes 25 de septiembre en partido de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Estos equipos no se han visto las caras desde el ya lejano Clausura 2014. En el papel, los regiomontanos son claros favoritos para llevarse la victoria: la diferencia entre ambas plantillas y presupuesto es abismal. Sin embargo, todo puede pasar en 90 minutos.

Aunque los Potros de Hierro han mostrado un futbol agradable y por momento han competido con equipos más fuertes, el equipo dirigido por Miguel Herrera marcha en el puesto 14 de la tabla general.

Monterrey, por su parte, está en el décimo lugar de la clasificación. El equipo de Matías Almeyda ha tenido algunos momentos destacados en el certamen, pero se ha caracterizado por la irregularidad.

En sus diez duelos más recientes, Monterrey suma siete victorias, Atlante tiene dos triunfos y solamente se registra un empate entre ambas escuadras.

¿Cómo llegan Atlante y Monterrey? Estado de forma

Atlante Monterrey Puebla 1-1 Atlante 19/09/26 Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/09/26 Atlante 0-3 Pachuca 12/09/26 Monterrey 0-0 Tigres 13/09/26 Atlas 1-1 Atlante 06/09/26 Toluca 2-0 Monterrey 06/09/26 Atlante 1-1 León 29/08/26 América 2-2 Monterrey 02/09/26 Tigres 2-0 Atlante 22/08/26 Monterrey 1-3 Atlético de San Luis 30/08/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Cruz Azul y Necaxa

Monterrey

Lesionados: Carlos Salcedo, Diego Rossi

Suspendidos: Ninguno

Convocados a selección mexicana: Orbelín Pineda, Víctor Guzmán

Atlante

Lesionados: Hardy Meza

Suspendidos: Ninguno

Últimos 5 enfrentamientos entre Atlante y Monterrey

Monterrey v Atlante - Apertura 2011 | Jam Media/GettyImages

En sus cinco encuentros más recientes, Monterrey y Atlante suman dos victorias y un empate.

Monterrey 3-2 Atlante | Clausura 2014

Atlante 2-1 Monterrey | Apertura 2013

Atlante 3-1 Monterrey | Clausura 2013

Monterrey 1-1 Atlante | Apertura 2012

Atlante 0-3 Monterrey | Clausura 2012

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con las casas de apuestas, Rayados saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante el Atlante. Estos son los momios:

Atlante: +250

Empate: +275

Monterrey: -103

Predicción de la IA para el Atlante vs Monterrey

Según la predicción de la inteligencia artificial ChatGPT, Monterrey es amplio favorito para llevarse el triunfo en el Estadio Azteca el viernes 25 de septiembre. Rayados tienen una probabilidad de triunfo del 40%, mientras que los Potros de Hierro cuentan con una probabilidad de ganar del 34%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 26%.

Pronóstico SI Futbol

La diferencia entre ambas plantillas no podría ser más grande. Monterrey abrió la cartera en el verano y trajo a jugadores de la callidad de Hugo Cuypers, Orbelín Pineda y Diego Rossi, además de contratar a Matías Almeyda como su técnico. Sin embargo, Rayados no ha conseguido ser consistente a lo largo de la primera mitad del campeonato.

Los Potros tienen probablemente a la plantilla más modesta de toda la primera división, pero, bajo las órdenes de Miguel Herrera, han logrado mostrar un futbol convincente, a pesar de que los resultados no siempre los acompañen.

Monterrey afrontará este duelo sin dos jugadores importantes en el esquema del 'Pelado', sin embargo, esto no debería ser determinante.

Atlante 1-3 Monterrey

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