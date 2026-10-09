Pronóstico Atlas vs Chivas: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Continúa la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la Jornada 11 entre el Atlas FC y Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Jalisco.

El Clásico Tapatío se celebrará este sábado 10 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

¿Cómo llegan Atlas y Chivas? Estado de forma

Atlas Chivas Tijuana 2-3 Atlas Chivas 0-2 Querétaro Atlas 1-1 Pumas América 2-2 Chivas Toluca 5-2 Atlas Chivas 3-0 Pumas Atlas 1-1 Atlante San Luis 0-3 Chivas Atlas 1-2 Querétaro Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26

Goles esperados

Chivas debería generar algo más de peligro, pero la localía del Atlas hace que no haya una diferencia enorme. La base según ChatGPT sería 1.2–1.5 xG a favor de Chivas.

Bajas confirmadas de Atlas vs Chivas

Atlas

🚨🏥 ¡DUK TENDRÁ QUE PASAR POR EL QUIRÓFANO!



Se confirmó que el caboverdiano necesitará cirugía después de la lesión que sufrió durante el partido ante Pumas. La lesión terminó siendo más seria de lo esperado y ahora Duk tendrá que someterse a una intervención para comenzar con… pic.twitter.com/DFU6fhMPNL — MedioTiempo (@mediotiempo) September 21, 2026

La baja de Duk se suma a una lista de jugadores que han tenido diferentes problemas físicos durante el torneo., el jugador se lesionó el mes anterior y se perderá el torneo restante. Manuel Capasso y Adonis Frías presentan problemas físicos.

Chivas

¡UNA BAJA MÁS EN SELECCIÓN NACIONAL! 🤕



Otro lesionado en Fecha FIFA... ahora es Luis Romo quien también causará baja y regresará con Chivas por molestias en la pierna izquierda. pic.twitter.com/l0UT1ylnaj — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 5, 2026

Luis Romo dependerá del grado de lesión que indique cuanto tiempo le tomará volver a las canchas; si es una sobre carga, una rotura parcial o total, que, en el mejor de los escenarios, por lo menos serán 10 días fuera.

Los defensas José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias aún están en rehabilitación. Al igual que, Bryan González, es debido a una lesión muscular que sufrió en el ‘Clásico Nacional’ del Apertura 2026.

Además, Omar Govea cumplirá su partido de suspensión tras ser expulsado en la Jornada 10.

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlas y Chivas (últimos cinco enfrentamientos)

Atlas: 1

Empates: 1

Chivas: 3

Atlas 0-1 Guadalajara | 29/3/26 · Amistoso

Atlas 1-2 Guadalajara | 7/3/26 · Liga MX

Atlas (5) 0-0 (3) Guadalajara | 3/1/26 · Amistoso

Guadalajara 4-1 Atlas | 25/10/25 · Liga MX

Atlas 1-1 Guadalajara | 19/4/25 · Liga MX

Último antecedente: Atlas 0-1 Guadalajara | 29/3/26 · Amistoso

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Atlas 24%. Los rojinegros solo han ganado un juego de los últimos cinco frente al Rebaño Sagrado, pero nunca se les puede descartar ante su acérrimo rival.

Empate 27%. El nivel de ambos clubes hace que la igualdad tenga algunas probabilidades de darse. Pues tienen un desempeño similar.

Chivas 49%. El conjunto rojiblanco es favorito a pesar de las bajas que tiene dado el buen desempeño que tienen bajo las órdenes de Milito.

Predicción de la IA para el Atlas vs Chivas

Recomendación de Apuesta (IA): la AI se inclinó por Guadalajara porque los modelos le dan una ventaja moderada: 44.6–52% de probabilidad de victoria. Además, Chivas llega con una mejor racha reciente, aunque Atlas viene de ganar 3-2 en Tijuana, por lo que espero un Clásico Tapatío bastante competido. Atlas 1-2 Chivas.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Con todo y las ausencias de ambos clubes, será un partido muy competido, pero vemos con ventaja al Rebaño Sagrado que tendrá de regresó a sus jugadores de la selección mexicana.

Esto debido a que tienen más variantes interesantes que los Zorros, por ello creemos que el triunfo será para el chiverío.

Atlas 0-2 Chivas

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27