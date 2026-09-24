Pronóstico Australia vs Brasil: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Brasil y Australia se ven las caras en un encuentro amistoso este viernes 25 de septiembre. En el Queensland Country Bank Stadium de la ciudad de Townsville, el Scratch dirigido por Carlo Ancelotti buscará comenzar con el pie derecho una nueva etapa tras lo que fue el fracaso del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Australia y Brasil? Estado de forma

Australia Brasil Australia 1(2)-(4)1 Egipto 03/07/26 Brasil 1-2 Noruega 05/07/26 Paraguay 0-0 Australia 25/06/26 Brasil 2-1 Japón 29/06/26 Australia 0-2 Estados Unidos 19/06/26 Escocia 0-3 Brasil 24/06/26 Australia 2-0 Turquía 14/06/26 Brasil 3-0 Haití 19/06/26 Suiza 1-1 Australia 06/06/26 Brasil 1-1 Marruecos 13/06/26

Bajas confirmadas de Australia y Brasil

Australia

Tony Popovic no podrá contar con uno de sus mejores delanteros para enfrentar a Brasil. Mohamed Touré, goleador del Norwich, quedó descartado por una lesión en el hombro izquierdo y será baja. A él se suma Alexander Robertson, Jordy Bos, Cameron Burgess y Cristian Volpato.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

Brasil

Del lado de la Canarinha, la única baja es la de João Pedro, quien sufre un edema en la rodilla izquierda causado por un esguince en los ligamentos cruzado anterior y colateral medial. Ancelotti convocó a Matheus Martinelli de Fluminense en su lugar.

Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sports Press Photo/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Australia y Brasil (últimos 5 partidos)

Australia: 1

1 Empates : 0

: 0 Brasil: 4

Australia 0-4 Brasil | Amistoso internacional

Brasil 6-0 Australia | Amistoso internacional

Brasil 2-0 Australia | Mundial 2006, Grupo F

Brasil 0-1 Australia | 3er puesto Copa Confederaciones 2001

Brasil 6-0 Australia | Final Copa Confederaciones 1997

Último antecedente: 13/06/2017 - Australia 0-4 Brasil - Amistoso Internacional

FBL-AUS-BRA | SAEED KHAN/GettyImages

Probabilidades

Los modelos proyectan a Brasil como favorito, aunque el contexto amistoso y la localía australiana pueden equilibrar el encuentro. El equipo de Carlo Ancelotti inicia una nueva etapa después del Mundial 2026, mientras que Australia atraviesa un proceso de renovación con vistas a la próxima Copa Asiática. La diferencia de jerarquía individual favorece a la Canarinha, pero el poco tiempo de preparación y los cambios en ambos planteles introducen cierta incertidumbre.

Brasil: los modelos le conceden alrededor de un 63% de probabilidades de victoria . La selección brasileña cuenta con mayor talento ofensivo y jugadores como Vinícius Júnior, Raphinha y Estêvão. Sin embargo, la ausencia de João Pedro por lesión y el proceso de renovación de Ancelotti pueden afectar la coordinación del equipo.

los modelos le conceden alrededor de un . La selección brasileña cuenta con mayor talento ofensivo y jugadores como Vinícius Júnior, Raphinha y Estêvão. Sin embargo, la ausencia de João Pedro por lesión y el proceso de renovación de Ancelotti pueden afectar la coordinación del equipo. Empate: aparece cerca del 21% . Australia jugará como local y puede plantear un partido físico, con bloques compactos y transiciones rápidas. El carácter amistoso también aumenta la posibilidad de rotaciones y de un ritmo menos constante.

aparece cerca del . Australia jugará como local y puede plantear un partido físico, con bloques compactos y transiciones rápidas. El carácter amistoso también aumenta la posibilidad de rotaciones y de un ritmo menos constante. Australia: se ubica alrededor del 16%. El conjunto dirigido por Tony Popovic incorporó varios futbolistas jóvenes y no contará con algunos jugadores importantes, pero el factor localía y la motivación de enfrentar a Brasil pueden permitirle competir durante distintos tramos.

Predicción de la IA para Australia vs Brasil

Recomendación de Apuesta (IA): Brasil parte con ventaja, aunque las rotaciones y el contexto de preparación aconsejan evitar una proyección demasiado amplia en el marcador.

El "Brasil gana" es la opción principal por la diferencia de calidad entre ambos planteles. Como alternativa, el "Brasil más de 1.5 goles" ofrece una vía relacionada con su potencial ofensivo, aunque dependerá de la eficacia del equipo de Ancelotti y de la formación utilizada.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Brasil está herido en su orgullo tras quedarse afuera del Mundial 2026 en octavos de final a manos de Noruega, y buscará desde el primer minuto demostrarle a sus fanáticos que están trabajando para estar de regreso en el nivel que los llevó a ganar cinco copas del mundo.

Por su parte, Australia intentará hacerse fuerte de local para darle una alegría a su gente, aunque saben que tendrán en frente a una de las máximas potencias del planeta.

Pronóstico: Australia 1-3 Brasil

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