Pronóstico Barcelona vs Getafe: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Barcelona, por ahora, no tiene de qué preocuparse. Mantiene el liderazgo de LaLiga con 21 puntos, cinco por encima del Atlético de Madrid y el Betis, sus escoltas, y este sábado volverá a la competencia española para recibir al Getafe, que marcha 11º. Los dirigidos por Hansi Flick acumulan 10 victorias consecutivas, siete de ellas por goleada. Los Azulones, por su parte, volvieron a ganar en la última jornada con el 1-0 contra el Málaga.

¿Cómo llegan el Barcelona y el Getafe? Estado de forma

Barcelona Getafe Sevilla 1-3 Barcelona 19/9/2026 Getafe 1-0 Málaga 20/9/2026 Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/9/2026 Real Betis 1-0 Getafe 17/9/2026 Levante 2-4 Barcelona 13/9/2026 Getafe 1-1 RC Deportivo 13/9/2026 Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026 Getafe 1-1 Celta de Vigo 7/9/2026 Valencia 0-5 Barcelona 6/9/2026 Osasuna 1-0 Getafe 31/8/2026

Bajas confirmadas del Barcelona y el Getafe

Barcelona

Frenkie de Jong, Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Andreas Christensen y Roony Bardghji son dos de las ausencias del Barça para el sábado. El danés sigue recuperándose de una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo y todavía necesitará al menos cuatro semanas para volver a jugar.

Frenkie de Jong avanza en la recuperación de su lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El neerlandés ya comenzó a trabajar parcialmente con sus compañeros, aunque todavía debe completar su puesta a punto antes de regresar a la competencia. Raphinha y Joan Garcia realizaron tareas individualizadas y desde el club esperan que los dos estén disponibles para el sábado. Eric Garcia, que abandonó la concentración de España por molestias en una rodilla, ya se entrenó con el grupo.

Getafe

Kiko Femenia, Getafe | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Los ausentes de los Azulones son Christantus Uche, Juanmi y Abdelkabir Abqar. Kiko Femenía, que también aparecía inicialmente entre los lesionados, regresó esta semana a los entrenamientos con sus compañeros después de perderse las últimas tres fechas por una lesión muscular.

El lateral tendrá todavía unos días para seguir con su preparación, asi que Andrés García apunta a conservar su lugar en el once titular.

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Getafe (últimos cinco partidos)

Barcelona: 4

4 Empates : 1

: 1 Getafe: 0

Getafe 0-2 Barcelona | LaLiga 2025/26

Barcelona 3-0 Getafe | LaLiga 2025/26

Getafe 1-1 Barcelona | LaLiga 2024/25

Barcelona 1-0 Getafe | LaLiga 2024/25

Barcelona 4-0 Getafe | LaLiga 2023/24

Último antecedente: 25/4/2026 - Getafe 0-2 Barcelona - Fecha 32, LaLiga 2025/26

Probabilidades

Los modelos se inclinan, sin lugar a dudas, por los culés. Los de Flick ganaron las siete fechas de LaLiga, anotaron 31 goles y acarrean 10 victorias consecutivas entre amistosos, campeonato español y Champions League. El Getafe llega 11° con ocho puntos y perdió cada uno de sus partidos como visitante, sin convertir fuera del Coliseum.

Barcelona : la estimación ronda el 90% de probabilidades de victoria. El pleno de 21 puntos y el factor Camp Nou colocan al conjunto blaugrana como amplio favorito.

: la estimación ronda el 90% de probabilidades de victoria. El pleno de 21 puntos y el factor Camp Nou colocan al conjunto blaugrana como amplio favorito. Empate : aparece cerca del 7%. El Getafe concedió apenas siete goles durante el campeonato y sus partidos suelen terminar con marcadores ajustados.

: aparece cerca del 7%. El Getafe concedió apenas siete goles durante el campeonato y sus partidos suelen terminar con marcadores ajustados. Getafe: se mueve alrededor del 3%. Todavía no sumaron puntos ni marcaron como visitantes, estadística que complica sus opciones frente al líder.

Predicción de la IA para el Barcelona vs Getafe

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo es "Barcelona gana". El equipo de Flick lleva siete triunfos en siete jornadas y convirtió al menos cuatro goles en cinco de ellas. Para buscar una alternativa, "más de 2.5 goles" también resulta atractiva por la producción del Barça, que acumula 31 tantos y promedia 4.43 por encuentro en LaLiga.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Todo apunta a otra alegría del Barça. Los culés encuentran el gol con facilidad y recibirán en el Camp Nou a un Getafe que consiguió un solo triunfo en sus últimos cinco partidos. Los Azulones van a buscar cerrar espacios y complicar cada ataque del equipo de Flick, pero cuesta pensar que el líder deje puntos en casa. La incógnita pasa por cómo regresarán los futbolistas luego de sus compromisos con las selecciones.

Barcelona 3-0 Getafe

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