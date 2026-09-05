Pronóstico Cruz Azul vs Santos Laguna: probabilidades, estadísticas y predicción

Cruz Azul y Santos Laguna se miden este domingo 6 de septiembre en el Estadio Banorte Azteca. La Máquina se encuentra en el décimo sitio de la clasificación con nueve puntos, producto de tres triunfos y tres derrotas. Con respecto a los Guerreros, solamente han sumado una unidad tras haber empatado 0-0 con Tigres la fecha anterior, perdiendo el resto de sus encuentros, así que son penúltimos de la tabla. Con esto queda claro que el local parte como gran favorito.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Santos Laguna? Estado de forma

Cruz Azul Santos Laguna Necaxa 1-3 Cruz Azul 28/8/26 Santos Laguna 0-0 Tigres 29/8/26 Cruz Azul 0-2 Atlas 22/8/26 Puebla 3-2 Santos Laguna 22/8/26 Xolos 2-1 Cruz Azul 16/8/26 Santos Laguna 0-1 Chivas 16/8/26 Cruz Azul 1-2 Chicago Fire 13/8/26 Philadelphia Union 0-2 Santos Laguna 13/8/26 Cruz Azul 2-1 New York City 9/8/26 Chicago Fire 3-1 Santos Laguna 9/8/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre Cruz Azul y Santos Laguna registró un xG de 1.36 para La Máquina y 0.63 para los Guerreros, en un partido que acabó 1-2 a favor de los cementeros.

Bajas confirmadas del Cruz Azul vs Santos Laguna

Cruz Azul

Mateo Levy | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Amaury Morales, fuera del torneo debido a una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha durante la pretemporada.



Los argentinos Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi, con una lesión en el isquiotibial derecho y una fascitis plantar, respectivamente, podrían reaparecer, aunque por ahora serían duda.



El delantero Mateo Levy tendría una lesión en los meniscos y Cristian Jiménez habría presentado una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Santos Laguna

Lucas Di Yorio | Jam Media/GettyImages

El defensa argentino Bruno Amione, quien tiene una rotura de ligamento cruzado desde el 23 de junio, y el delantero argentino Lucas Di Yorio, que sufrió en la Leagues Cup 2026 una fractura de tibia que lo dejaría fuera hasta diciembre.

Historial de enfrentamientos directos entre Cruz Azul y Santos Laguna (últimos 5 juegos)

Cruz Azul: 4

Empates: 0

Santos Laguna: 1

Santos Laguna 1-2 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul 3-2 Santos Laguna | Liga MX Apertura 2025

Santos Laguna 0-1 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2025

Cruz Azul 2-0 Santos Laguna | Liga MX Apertura 2024

Santos Laguna 3-0 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2024

Último antecedente: 3/3/26 – Santos Laguna 1-2 Cruz Azul

Probabilidades

Los modelos van para el lado de Cruz Azul. Los dirigidos por Joel Huiqui seguirán prologando la mala racha de los laguneros.

Cruz Azul: su estimación de victoria es de 68%. La localía y su solidez como equipo le dan mayores armas para ser vencedor.



Empate: hay un 18% de probabilidades de dividir unidades.



Santos Laguna: únicamente hay un 14% de ver a los Guerreros sacar los tres puntos en patio ajeno.

Predicción de la IA para el Cruz Azul vs Puebla

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es ‘Cruz Azul gana’. Doble Oportunidad: Cruz Azul/Empate se paga muy bajo. En Ambos Anotan, El 'Sí' se encuentra en promedio sobre 1.57 y el ‘No’ en 2.20. La línea de más de 2.5 goles paga cerca de 1.90, reflejando la expectativa de un partido con presencia ofensiva de los locales.



Google Gémini Pronóstico: Cruz Azul 2-0 Santos Laguna

Pronóstico SI Fútbol

Cruz Azul jugará como local y ha recuperado algunas de las piezas que había perdido, por eso, está claro que va a sacar la victoria frente a un rival endeble que sigue totalmente hundido como lo ha sido los últimos dos años. Es posible que La Máquina haga más de un tanto, ya que la defensa lagunera es un desastre y a pesar de contar con Carlos Acevedo en el arco, este no ha estado tan eficiente como en el pasado. Del mismo modo, difícilmente Santos Laguna va a poder hacerle daño a los locales, así que podría irse en ceros una vez más.



Pronóstico: Cruz Azul 2-0 Santos Laguna