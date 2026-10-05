Pronóstico del partido entre Croacia vs España: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre en Split en el marco de la cuarta jornada del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. Será una noche cargada de emoción ya que se trata del último partido de Luka Modrić con la camiseta croata después de dos décadas como emblema de su selección.

El contexto deportivo, sin embargo, no podría ser más adverso para el equipo de Slaven Bilić. Tras ganarle 2-1 a Chequia en el debut, cayó 4-1 ante España en Sevilla y sufrió un histórico 0-7 ante Inglaterra en Rijeka, la derrota más abultada de su historia. La Roja, en cambio, es líder con puntaje perfecto luego de vencer 3-1 a Chequia en Oviedo y estiró su invicto a 41 partidos.

¿Cómo llegan Croacia y España? Estado de forma

Croacia España Croacia 0-7 Inglaterra 3/10/2026 España 3-1 Chequia 3/10/2026 España 4-1 Croacia 29/9/2026 España 4-1 Croacia 29/9/2026 Chequia 1-2 Croacia 26/9/2026 Inglaterra 2-3 España 26/9/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 España 1-0 Argentina 19/7/2026 Croacia 2-1 Ghana 27/6/2026 Francia 0-2 España 14/7/2026

Bajas confirmadas de Croacia y España

Croacia

Slaven Bilić no sumó nuevos lesionados tras la goleada ante Inglaterra pero arrastra las bajas de Josip Juranović y Martin Erlić, retirados de la convocatoria por lesión antes de la ventana. Además, Martin Pongračić, Lovro Majer, Ante Budimir y Dion Drena Beljo quedaron fuera de la lista ante los ingleses, por lo que su presencia en Split dependerá de la decisión del entrenador.

Luka Vušković, Marco Pašalić, Josip Mišić, Petar Sučić y Martin Pongračić están al límite de amonestaciones.

Croatia v England - UEFA Nations League - League Phase - Group A3 - Stadion HNK Rijeka | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

España

Luis de la Fuente perdió a Ferran Torres por lesión. Nico Williams y Álex Grimaldo también se cayeron de la lista antes del duelo con Chequia, por lo que su presencia es duda.

Previamente, Eric García había dejado la concentración por molestias en la rodilla. Lamine Yamal y Álex Baena salieron en el entretiempo en Oviedo por decisión táctica, sin problemas físicos, y Pau Cubarsí descansó para llegar fresco a este partido.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Marc Atkins/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Croacia y España (últimos 5 enfrentamientos)

Croacia : 1

: 1 Empates : 1

: 1 España: 3

España 4-1 Croacia | Nations League 2026

España 3-0 Croacia | Eurocopa 2024

Croacia 0 (4) - (5) 0 España | Final Nations League 2023

Croacia 3-5 España | Octavos de final Eurocopa 2020

Croacia 3-2 España | Nations League 2018

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | David Ramos/GettyImages

Probabilidades

El análisis ubica a España como amplia favorita, aunque la carga emocional de la despedida de Modrić y la necesidad croata de reaccionar le agregan una cuota de imprevisibilidad.

España : le concedo alrededor de un 68% de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos diez partidos, marcó diez goles en tres fechas de Nations League y tiene una profundidad de plantel que le permite rotar sin perder nivel, como demostró con nueve cambios ante Chequia. Además, ya le ganó 4-1 a este mismo rival hace una semana.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó sus últimos diez partidos, marcó diez goles en tres fechas de Nations League y tiene una profundidad de plantel que le permite rotar sin perder nivel, como demostró con nueve cambios ante Chequia. Además, ya le ganó 4-1 a este mismo rival hace una semana. Empate : aparece cerca del 18% . Croacia jugará en casa, con una motivación extra por la despedida de su capitán, y es esperable que Bilić arme un bloque más compacto para evitar otra goleada. Si el partido se traba, la rotación española puede restarle fluidez.

: aparece cerca del . Croacia jugará en casa, con una motivación extra por la despedida de su capitán, y es esperable que Bilić arme un bloque más compacto para evitar otra goleada. Si el partido se traba, la rotación española puede restarle fluidez. Croacia: se ubica alrededor del 14%. Recibió 11 goles en sus últimos dos partidos y su defensa está en un momento crítico. Su única chance pasa por aprovechar el envión emocional del Poljud y la experiencia de Modrić y Kovačić para manejar los tiempos.

Predicción de la IA para Croacia vs España

Recomendación de Apuesta (IA): España es claramente superior, pero la victoria visitante paga poco. Por eso, el perfil del partido invita a buscar un mercado vinculado a los goles, teniendo en cuenta la fragilidad defensiva croata y el poder ofensivo de la Roja.

El "Más de 2.5 goles" aparece como la principal alternativa. España promedia más de tres goles por partido en esta Nations League, y Croacia viene de recibir cuatro y siete en sus últimas dos presentaciones.

Como segunda opción, "Ambos equipos marcan" también tiene argumentos: España recibió al menos un gol en cada uno de sus tres partidos del grupo, y Croacia, empujada por su gente en una noche especial, debería generar alguna situación clara. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

Croacia saldrá a jugar con el corazón, impulsada por el adiós a Modrić y por la necesidad de borrar la imagen del 0-7. Se esperan primeros minutos con buen ritmo e intensos. España tendrá el control de la pelota y con Lamine Yamal desequilibrando por la banda, encontrará los espacios que deja una defensa croata golpeada en confianza. Con el correr del partido, la diferencia de jerarquía y de recambio debería imponerse, aunque los locales tienen argumentos para marcar en una noche especial.

Pronóstico: Croacia 1-3 España