Pronóstico Dinamarca vs Portugal: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Dinamarca y Portugal se miden este jueves 1 de octubre en el Parken Stadium de Copenhague por la tercera fecha del Grupo A4 de la Nations League 2026/27. Los lusos llegan como líderes con puntaje perfecto después de vencer 1-0 a Gales en el debut y de imponerse 2-1 a Noruega en Oslo, incluso sin Cristiano Ronaldo en cancha. Los daneses, por su parte, cayeron 3-2 ante Noruega en la primera jornada, pero se recuperaron con un 2-0 sobre Gales ante su público y suman 3 puntos.

El partido tiene sabor a revancha: el último cruce entre ambos fue en los cuartos de final de la Nations League 2024/25, donde Dinamarca ganó 1-0 en Copenhague antes de que Portugal diera vuelta la serie con un 5-2 en Lisboa.

¿Cómo llegan Dinamarca y Portugal? Estado de forma

Dinamarca Portugal Dinamarca 2-0 Gales 27/9/2026 Noruega 1-2 Portugal 27/9/2026 Noruega 3-2 Dinamarca 24/9/2026 Portugal 1-0 Gales 24/9/2026 Dinamarca 2-1 Ucrania 07/6/2026 Portugal 0-1 España 6/7/2026 RD Congo 0-0 Dinamarca 3/6/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 Chequia 2 (3) - (1) 2 Dinamarca 31/3/2026 Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026

Bajas confirmadas de Dinamarca y Portugal

Dinamarca

Brian Riemer atraviesa un verdadero dolor de cabeza en la previa. La baja más reciente es la de Patrick Dorgu, quien sufrió una lesión en el isquiotibial ante Gales, salió a la media hora de juego y fue devuelto al Manchester United. Mohamed Daramy, su reemplazante en aquel partido, aparece como el candidato natural para ocupar su lugar.

A Dorgu se suman los lesionados Albert Grønbæk, Andreas Christensen, Alexander Bah y Kasper Dolberg. El propio entrenador reconoció que nunca había vivido una situación similar, con siete u ocho futbolistas no disponibles.

Denmark v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2 | NurPhoto/GettyImages

Portugal

Jorge Jesus no tiene bajas confirmadas para el choque en Copenhague. Bruno Fernandes, que no jugó en Oslo por precaución tras arrastrar molestias desde el Manchester United, ya entrenó a la par del grupo y se espera que esté disponible.

Rúben Dias, João Cancelo, João Palhinha, Vitinha, Renato Veiga y Bernardo Silva vieron la amarilla en Oslo y quedarán suspendidos si reciben otra.

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | Gualter Fatia/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Dinamarca y Portugal (últimos 5 enfrentamientos)

Dinamarca : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Portugal: 4

Portugal 5-2 Dinamarca | Cuartos de final Nations League 2025

Dinamarca 1-0 Portugal | Cuartos de final Nations League 2025

Portugal 1-0 Dinamarca | Clasificación Eurocopa 2016

Dinamarca 0-1 Portugal | Clasificación Eurocopa 2016

Dinamarca 2-3 Portugal | Eurocopa 2012

Portugal v Denmark - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | ATPImages/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca a Portugal como favorito, aunque la localía danesa y su poder ofensivo mantienen el partido abierto.

Portugal : le concedo alrededor de un 44% de probabilidades de victoria. Llega con puntaje perfecto, recibió un solo gol en dos partidos y demostró en Oslo que puede ganar sin Cristiano Ronaldo. La profundidad de su plantel es enorme: puede cambiar el partido desde el banco con Rafael Leão, Trincão, Vitinha o Bernardo Silva. João Félix marcó en las dos fechas.

: le concedo alrededor de un 44% de probabilidades de victoria. Llega con puntaje perfecto, recibió un solo gol en dos partidos y demostró en Oslo que puede ganar sin Cristiano Ronaldo. La profundidad de su plantel es enorme: puede cambiar el partido desde el banco con Rafael Leão, Trincão, Vitinha o Bernardo Silva. João Félix marcó en las dos fechas. Empate : aparece cerca del 27%. Portugal no necesita arriesgar como líder y Dinamarca es un equipo que se hace muy fuerte en el Parken, donde le ganó 1-0 a los lusos en marzo de 2025. Un partido trabado en el mediocampo puede terminar con reparto de puntos.

: aparece cerca del 27%. Portugal no necesita arriesgar como líder y Dinamarca es un equipo que se hace muy fuerte en el Parken, donde le ganó 1-0 a los lusos en marzo de 2025. Un partido trabado en el mediocampo puede terminar con reparto de puntos. Dinamarca: se ubica alrededor del 29%. La localía, la presencia de Rasmus Højlund y el buen momento de Gustav Isaksen, que marcó seis de sus siete goles con la selección en este estadio, elevan sus chances. Sin embargo, la larga lista de lesionados le quita variantes, sobre todo desde el banco.

Predicción de la IA para Dinamarca vs Portugal

Recomendación de Apuesta (IA): Portugal es el equipo más sólido y con más recambios, pero la ventaja no es tan amplia como para ignorar el peso de la localía danesa. Por eso, la opción más equilibrada combina la superioridad lusa con cierta cobertura.

La "Doble oportunidad: Portugal o empate" aparece como la principal alternativa. Los portugueses no perdieron en la Nations League, defienden con orden y tienen más herramientas para resolver un partido cerrado.

Como segunda opción, "Ambos equipos marcan" también tiene argumentos: Dinamarca convirtió cuatro goles en dos partidos (más que Portugal) y los lusos generaron peligro en cada salida. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en el presente de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

Portugal llega en medio de un gran inicio del ciclo de Jorge Jesus, con un bloque que controla el mediocampo y un ataque que castiga los errores del rival. Dinamarca intentará aprovechar el apoyo del Parken, buscar los espacios entre líneas con Damsgaard y la profundidad de Højlund, pero las lesiones le restan alternativas para sostener la intensidad durante los 90 minutos. Se espera un partido de ida y vuelta en el que ambos tendrán situaciones, aunque la jerarquía y el recambio portugués deberían inclinar la balanza en el segundo tiempo.

Dinamarca 1-2 Portugal

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