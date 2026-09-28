Pronóstico España vs Croacia: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

España recibe a Croacia este martes 29 de septiembre en Sevilla por la segunda fecha del Grupo A3 de la Nations League. El campeón del mundo viene de vencer a Inglaterra por 3 a 2 en Wembley en la primera jornada, lo que le permitió extender su invicto a 39 encuentros. Croacia, por su parte, se llevó un triunfo a domicilio de República Checa en Praga por 2 a 1.

¿Cómo llegan España y Croacia? Estado de forma

España Croacia Inglaterra 2-3 España 26/09/26 República Checa 1-2 Croacia 26/09/26 España 1-0 Argentina 19/07/26 Croacia 1-2 Portugal 02/07/26 España 2-0 Francia 14/07/26 Croacia 2-1 Ghana 27/06/26 España 2-1 Bélgica 10/07/26 Croacia 1-0 Panamá 23/06/26 Portugal 0-1 España 06/07/26 Croacia 2-4 Inglaterra 17/06/26

Bajas confirmadas de España y Croacia

España

Eric García sufrió una molestia en la rodilla izquierda en la entrada en calor ante Inglaterra, no pudo jugar en Wembley y tampoco será de la partida en Sevilla. Se suma a Pedro Porro y Joan García, habituales convocados y ausentes en esta doble fecha FIFA.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Croacia

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Bilic no podrá contar con Josip Juranovic, Martin Baturina y Martin Erlic, todos ellos acusando diferentes lesiones.

Historial de enfrentamientos directos entre España y Croacia (últimos 5 enfrentamientos)

España: 4

Empates : 0

: Croacia: 1

España 3-0 Croacia | Eurocopa 2024 - Grupo B

Croacia 0 (4) - (5) 0 España | Nations League 22/23 - Final

Croacia 3-5 España | Eurocopa 2020, 8vos de final

Croacia 3-2 España | Nations League 18/19, Fecha 5

España 6-0 Croacia | Nations League 18/19, Fecha 2

Spain v Croatia: Group B - UEFA EURO 2024 | Julian Finney/GettyImages

Probabilidades

Los modelos proyectan a España como claro favorito para quedarse con los tres puntos en el Sánchez-Pizjuán.

España: los modelos le conceden alrededor de un 67% de probabilidades de victoria . El triunfo ante Inglaterra reforzó la confianza del equipo de Luis de la Fuente, que remontó un partido complicado en Wembley y volvió a mostrar recursos ofensivos con Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Además, jugará en Sevilla, donde buscará tomar el control del grupo.

los modelos le conceden alrededor de un . El triunfo ante Inglaterra reforzó la confianza del equipo de Luis de la Fuente, que remontó un partido complicado en Wembley y volvió a mostrar recursos ofensivos con Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Además, jugará en Sevilla, donde buscará tomar el control del grupo. Empate: aparece cerca del 20% . Croacia tiene experiencia suficiente para plantear un partido cerrado y llega con tres puntos, pero necesitará reducir los espacios y sostener durante los 90 minutos el ritmo de una España que cuenta con muchas variantes ofensivas.

aparece cerca del . Croacia tiene experiencia suficiente para plantear un partido cerrado y llega con tres puntos, pero necesitará reducir los espacios y sostener durante los 90 minutos el ritmo de una España que cuenta con muchas variantes ofensivas. Croacia: se ubica alrededor del 13%. El triunfo ante Chequia y la presencia de Luka Modrić aportan argumentos para competir, pero la diferencia de profundidad y el factor localía reducen sus posibilidades. Un escenario favorable para los croatas dependerá especialmente de su capacidad para resistir la presión española y aprovechar las transiciones.

Predicción de la IA para España vs Croacia

Recomendación de Apuesta (IA): el favoritismo español es suficientemente marcado como para proyectar una victoria local, aunque el triunfo simple no necesariamente refleja todo el potencial ofensivo de La Roja.

La opción "España gana y más de 1.5 goles" aparece como la principal alternativa. Combina el favoritismo local con un registro de goles que se vio también en el debut ante Inglaterra.

Como segunda opción, el "España más de 1.5 goles" ofrece una vía diferente y se apoya en la capacidad ofensiva de una selección que acaba de marcar tres tantos ante una de las principales potencias europeas.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI

España atraviesa un momento histórico, con una racha invicta que no tiene comparación y un plantel repleto de individualidades desequilibrantes. Croacia, pese a la ilusión y la jerarquía de Modric, ya sufrió una manita en su última visita a España en esta competición en 2018, por lo que el favoritismo está claramente del lado local.

Pronóstico: España 3-1 Croacia

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