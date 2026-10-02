Pronóstico España vs República Checa: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
España recibe a la República Checa en Oviedo por la tercera fecha del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. La campeona del mundo llega como líder con puntaje perfecto tras vencer 3-2 a Inglaterra en Wembley y golear 4-1 a Croacia, y ya alcanza los 40 partidos sin perder en los 90 minutos.
El presente checo es el opuesto. El equipo dirigido por el español Santi Denia cayó 2-1 ante Croacia y 2-0 ante Inglaterra, ambos en Praga, y es último del grupo sin unidades. Además, encadena cinco partidos sin ganar y llega con bajas sensibles en ataque, por lo que necesita una actuación casi perfecta para frenar a la mejor selección del momento.
¿Cómo llegan España y República Checa? Estado de forma
España
República Checa
España 4-1 Croacia 29/9/2026
Chequia 0-2 Inglaterra 29/9/2026
Inglaterra 2-3 España 26/9/2026
Chequia 1-2 Croacia 26/9/2026
España 1-0 Argentina 19/7/2026
México 3-0 Chequia 24/6/2026
Francia 0-2 España 14/7/2026
Chequia 1-1 Sudáfrica 18/6/2026
España 2-1 Bélgica 10/7/2026
Corea del Sur 2-1 Chequia 11/6/2026
Bajas confirmadas de España y República Checa
España
Luis de la Fuente tiene a todo su plantel disponible para el choque en Oviedo. El seleccionador rotaría respecto del once que goleó a Croacia: Aymeric Laporte volvería a la defensa, mientras que Rodri y Dani Olmo recuperarían su lugar en el mediocampo. Lamine Yamal, con tres goles y una asistencia en esta ventana, será nuevamente titular.
República Checa
Santi Denia no podrá contar con Pavel Šulc, expulsado ante Inglaterra. Tampoco estará Adam Karabec, lesionado en el primer tiempo ante los ingleses.
El lateral Vladimír Coufal y el mediocampista Lukáš Provod también serían baja por lesión. Alex Král y Ondřej Lingr aparecen como candidatos a ingresar al equipo titular, con Adam Hložek como referencia en ataque.
Historial de enfrentamientos directos entre España y República Checa (últimos 5 enfrentamientos)
- España: 4]
- Empates: 1
- República Checa: 0
España 2-0 República Checa | Nations League 2022/23
República Checa 2-2 España | Nations League 2022/23
España 1-0 República Checa | Eurocopa 2016
República Checa 0-2 España | Clasificación Eurocopa 2012
España 2-1 República Checa | Clasificación Eurocopa 2012
Probabilidades
El análisis coloca a España como amplia favorita por localía, jerarquía y presente, frente a un rival golpeado en resultados y en bajas.
- España: le concedo alrededor de un 76% de probabilidades de victoria. Es la campeona del mundo y de Europa, ganó sus últimos nueve partidos y marcó siete goles en dos fechas de Nations League. Además, cuenta con un plantel completo y con Lamine Yamal en un momento brillante.
- Empate: aparece cerca del 15%. Chequia ya le sacó un 2-2 a España en la Nations League 2022 y puede plantear un bloque bajo para cerrar espacios. Sin embargo, ese partido fue en Praga, y la Roja de hoy es muy superior a la de entonces.
- República Checa: se ubica alrededor del 9%. No le ganó nunca a España en la historia, encadena cinco partidos sin victorias y llega sin Šulc ni Karabec, dos de sus futbolistas más desequilibrantes. Su única vía parece ser el balón parado y el juego aéreo.
Predicción de la IA para España vs República Checa
Recomendación de Apuesta (IA): la victoria española es tan probable que su cuota ofrece poco valor. Por eso, el perfil del partido invita a buscar un mercado vinculado a la producción ofensiva del local.
El "Más de 2.5 goles" aparece como la principal alternativa. España promedia 3.5 goles por partido en esta Nations League, enfrenta a una defensa que recibió cuatro goles en dos fechas y Chequia tendrá que adelantar líneas en algún momento si quiere sumar.
Como segunda opción, "Lamine Yamal marca en cualquier momento" también tiene argumentos: el extremo del Barcelona anotó en los dos partidos de esta ventana y es el principal generador de peligro de su equipo. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en la diferencia de nivel entre ambos equipos.
IA utilizada para los pronósticos: Claude
Pronóstico SI
España dominará la posesión desde el inicio con su circulación habitual y buscará desequilibrar por las bandas con Lamine Yamal y Nico Williams. Chequia intentará resistir con un bloque bajo y apostar por la pelota parada, pero sin Šulc ni Karabec le faltará profundidad para inquietar. A medida que pasen los minutos y el visitante se desgaste, la diferencia de calidad debería traducirse en una victoria cómoda de la campeona del mundo.
España 3-0 República Checa