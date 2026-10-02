Pronóstico España vs República Checa: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

España recibe a la República Checa en Oviedo por la tercera fecha del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. La campeona del mundo llega como líder con puntaje perfecto tras vencer 3-2 a Inglaterra en Wembley y golear 4-1 a Croacia, y ya alcanza los 40 partidos sin perder en los 90 minutos.

El presente checo es el opuesto. El equipo dirigido por el español Santi Denia cayó 2-1 ante Croacia y 2-0 ante Inglaterra, ambos en Praga, y es último del grupo sin unidades. Además, encadena cinco partidos sin ganar y llega con bajas sensibles en ataque, por lo que necesita una actuación casi perfecta para frenar a la mejor selección del momento.

¿Cómo llegan España y República Checa? Estado de forma

España República Checa España 4-1 Croacia 29/9/2026 Chequia 0-2 Inglaterra 29/9/2026 Inglaterra 2-3 España 26/9/2026 Chequia 1-2 Croacia 26/9/2026 España 1-0 Argentina 19/7/2026 México 3-0 Chequia 24/6/2026 Francia 0-2 España 14/7/2026 Chequia 1-1 Sudáfrica 18/6/2026 España 2-1 Bélgica 10/7/2026 Corea del Sur 2-1 Chequia 11/6/2026

Bajas confirmadas de España y República Checa

España

Luis de la Fuente tiene a todo su plantel disponible para el choque en Oviedo. El seleccionador rotaría respecto del once que goleó a Croacia: Aymeric Laporte volvería a la defensa, mientras que Rodri y Dani Olmo recuperarían su lugar en el mediocampo. Lamine Yamal, con tres goles y una asistencia en esta ventana, será nuevamente titular.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

República Checa

Santi Denia no podrá contar con Pavel Šulc, expulsado ante Inglaterra. Tampoco estará Adam Karabec, lesionado en el primer tiempo ante los ingleses.

El lateral Vladimír Coufal y el mediocampista Lukáš Provod también serían baja por lesión. Alex Král y Ondřej Lingr aparecen como candidatos a ingresar al equipo titular, con Adam Hložek como referencia en ataque.

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Gabriel Kuchta - UEFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre España y República Checa (últimos 5 enfrentamientos)

España : 4]

: 4] Empates : 1

: 1 República Checa: 0

España 2-0 República Checa | Nations League 2022/23

República Checa 2-2 España | Nations League 2022/23

España 1-0 República Checa | Eurocopa 2016

República Checa 0-2 España | Clasificación Eurocopa 2012

España 2-1 República Checa | Clasificación Eurocopa 2012

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZE | JORGE GUERRERO/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca a España como amplia favorita por localía, jerarquía y presente, frente a un rival golpeado en resultados y en bajas.

España : le concedo alrededor de un 76% de probabilidades de victoria. Es la campeona del mundo y de Europa, ganó sus últimos nueve partidos y marcó siete goles en dos fechas de Nations League. Además, cuenta con un plantel completo y con Lamine Yamal en un momento brillante.

: le concedo alrededor de un 76% de probabilidades de victoria. Es la campeona del mundo y de Europa, ganó sus últimos nueve partidos y marcó siete goles en dos fechas de Nations League. Además, cuenta con un plantel completo y con Lamine Yamal en un momento brillante. Empate : aparece cerca del 15%. Chequia ya le sacó un 2-2 a España en la Nations League 2022 y puede plantear un bloque bajo para cerrar espacios. Sin embargo, ese partido fue en Praga, y la Roja de hoy es muy superior a la de entonces.

: aparece cerca del 15%. Chequia ya le sacó un 2-2 a España en la Nations League 2022 y puede plantear un bloque bajo para cerrar espacios. Sin embargo, ese partido fue en Praga, y la Roja de hoy es muy superior a la de entonces. República Checa: se ubica alrededor del 9%. No le ganó nunca a España en la historia, encadena cinco partidos sin victorias y llega sin Šulc ni Karabec, dos de sus futbolistas más desequilibrantes. Su única vía parece ser el balón parado y el juego aéreo.

Predicción de la IA para España vs República Checa

Recomendación de Apuesta (IA): la victoria española es tan probable que su cuota ofrece poco valor. Por eso, el perfil del partido invita a buscar un mercado vinculado a la producción ofensiva del local.

El "Más de 2.5 goles" aparece como la principal alternativa. España promedia 3.5 goles por partido en esta Nations League, enfrenta a una defensa que recibió cuatro goles en dos fechas y Chequia tendrá que adelantar líneas en algún momento si quiere sumar.

Como segunda opción, "Lamine Yamal marca en cualquier momento" también tiene argumentos: el extremo del Barcelona anotó en los dos partidos de esta ventana y es el principal generador de peligro de su equipo. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en la diferencia de nivel entre ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

España dominará la posesión desde el inicio con su circulación habitual y buscará desequilibrar por las bandas con Lamine Yamal y Nico Williams. Chequia intentará resistir con un bloque bajo y apostar por la pelota parada, pero sin Šulc ni Karabec le faltará profundidad para inquietar. A medida que pasen los minutos y el visitante se desgaste, la diferencia de calidad debería traducirse en una victoria cómoda de la campeona del mundo.

España 3-0 República Checa

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