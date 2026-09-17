Pronóstico FC Juárez vs Tigres UANL: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Club Tigres UANL visitará la frontera para medirse al FC Juárez donde buscarán seguir escalando posiciones y seguir hundiendo más a los de Ciudad Juárez que tienen cero unidades en ocho cotejos.

El cuadro de San Nicolás de los Garza acumula tres partidos con empate y se han ido rezagando; por su parte los Bravos son coleros con ocho juegos seguidos perdiendo.

Por lo tanto, los dos quieren obtener los tres puntos y los juarenses harán todo para romper su racha negativa y darle una alegría a su gente.

¿Cómo llegan FC Juárez y Tigres UANL? Estado de forma

FC Juárez Tigres UANL Santos 2-1 Juárez 13/09/26 Monterrey 0-0 Tigres 12/09/26 Juárez 0-2 Pachuca 04/09/26 TIgres UANL 1-1 Necaxa 05/09/26 Toluca 4-0 Juárez 30/08/26 Santos 0-0 Tigres 29/08/26 Juárez 1-2 América 21/08/26 Tigres UANL 2-0 Atlante 21/08/26 Monterrey 6-1 Juárez 15/08/26 Atlas 2-1 Tigres UANL 15/08/26

Goles esperados

La diferencia favorece claramente a Tigres, un modelo Dixon-Coles proyecta específicamente 0.78 xG para Juárez y 1.68 para Tigres.

Bajas confirmadas de FC Juárez y Tigres UANL

FC Juárez

Ettson Ayón es una de las dudas de Juárez | Jam Media/GettyImages

Las bajas confirmadas de FC Juárez son pocas por ahora: Lucas Romero se recupera de una lesión de ligamento cruzado. Es una baja de larga duración, con regreso estimado hasta abril de 2027. Bryan Romero tiene una lesión de rodilla. Su disponibilidad sigue siendo incierta. Mientras que, Ettson Ayón tiene una lesión por golpe; aparece como duda para el encuentro.

Tigres UANL

🚨 MALAS NOTICIAS EN EL CAMPAMENTO FELINO 🚨



Tigres prepara lo que será el juego ante Juárez por la Jornada 9, donde el entrenador Víctor Manuel Vucetich tiene en duda a Jesús Garza para la lateral derecha, quien fue titular el sábado pasado ante Rayados.



El lateral mexicano… pic.twitter.com/8lpOCWEITt — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 15, 2026

Jesús Garza arrancó la semana entre algodones por molestia en el pie derecho. El internacional canadiense Marcelo Flores tiene una rotura de ligamentos cruzados; se pierde todo el torneo.

El versátil zaguero mexicano Jesús Angulo sigue recuperándose de su lesión de rodilla izquierda que requiere recuperación prolongada.

Mientras que, Marco Farfán mantiene problemas persistentes y sigue en recuperación. El lateral izquierdo Francisco Reyes se lesionó ante Santos Laguna. Se perderá lo que resta del Apertura 2026 tras ser intervenido quirúrgicamente.

Historial de enfrentamientos directos entre el FC Juárez y el Tigres UANL (últimos 5 enfrentamientos)

FC Juárez: 2

Empates: 0

Tigres UANL: 3

Juárez 2-1 Tigres | 22/03/26 · Liga MX

Tigres 1-0 Juárez | 19/07/25 · Liga MX

Tigres 0-1 Juárez | 25/02/25 · Liga MX

Juárez 0-1 Tigres | 22/09/24 · Liga MX

Tigres 1-0 Juárez | 28/02/24 · Liga MX

Último antecedente: 22/03/2026 - Juárez 2-1 Tigres - Fecha 12, Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Juárez 20%. Los Bravos llegan con ocho derrotas de manera consecutiva, no han ganado en todo lo que va del certamen y van por un registro negativo histórico de seguir con esa racha.

Empate 24%. Dadas las tendencias de sus últimos enfrentamientos el empate bien podría darse, más aún cuando los felinos no viven su mejor momento.

Tigres UANL 56%. El conjunto auriazul tiene tres empates en fila y suman siete puntos en el torneo y aunque no serán locales son los favoritos.

Predicción de la IA para el FC Juárez vs Tigres UANL

Recomendación de Apuesta (IA): es innegable que, Juárez llega con una racha muy negativa y ha recibido muchos goles, registra tres goles a favor y 21 en contra en el Apertura. Tigres ha tenido un torneo irregular, pero su producción ofensiva y calidad individual son superiores: Juárez 0-2 Tigres.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Los Bravos serán locales, pero llegan tras ocho juegos perdidos de manera seguida, en este punto, el cuadro felino no pasa por su mejor momento y bien podría igualar o caer ante ellos, pero lo más factible será una nueva derrota.

Con sus nuevos refuerzos y sus individualidades, los regios son considerablemente mejores que los fronterizos.

FC Juárez 1-2 Tigres UANL

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