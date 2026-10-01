Pronóstico Francia vs Italia: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre en el Stade de France por la tercera fecha del Grupo A1 de la Nations League 2026/27. Los franceses llegan como líderes con puntaje perfecto tras vencer 1-0 a Turquía en Kocaeli y 1-0 a Bélgica en Bruselas, con un gol agónico de Michael Olise. Será el primer partido de Zinedine Zidane como entrenador de Les Bleus ante su público.

Italia, por su parte, tuvo un arranque irregular en el regreso de Roberto Mancini: cayó 2-0 ante Bélgica en Roma, pero reaccionó con una contundente goleada 4-1 sobre Turquía en Bursa. Con 3 puntos, la Azzurra es tercera y necesita sumar ante el gran candidato del grupo, en un clásico europeo que reedita, 20 años después, la inolvidable final del Mundial 2006.

¿Cómo llegan Francia e Italia? Estado de forma

Francia Italia Bélgica 0-1 Francia 28/9/2026 Turquía 1-4 Italia 28/9/2026 Turquía 0-1 Francia 25/9/2026 Italia 0-2 Bélgica 25/9/2026 Francia 4-6 Inglaterra 18/7/2026 Grecia 0-1 Italia 7/6/2026 Francia 0-2 España 14/7/2026 Luxemburgo 0-1 Italia 3/6/2026 Francia 2-0 Marruecos 9/7/2026 Bosnia 1 (4) - (1) 1 Italia 31/3/2026

Bajas confirmadas de Francia e Italia

Francia

Zinedine Zidane no podrá contar con Kylian Mbappé, quien sufrió una hiperextensión en la cápsula posterior de la rodilla izquierda al marcar el gol del triunfo ante Turquía y regresó a Madrid para recuperarse.

Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

La defensa también sufre bajas. Ibrahima Konaté abandonó la concentración por una lesión de ligamentos y fue reemplazado por Leny Yoro, mientras que William Saliba no forma parte de la lista. Además, Warren Zaïre-Emery se retiró por una lesión en el muslo y su lugar lo ocupa Maghnes Akliouche.

Italia

Roberto Mancini perdió a Giacomo Raspadori. El delantero del Atalanta salió en el entretiempo ante Turquía y quedó descartado para los dos partidos restantes de esta ventana. A él se suman Nicolò Zaniolo, Federico Dimarco y Bryan Cristante, bajas en la convocatoria.

Turkiye v Italy - UEFA Nations League A | Anadolu/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Francia e Italia (últimos 5 partidos)

Francia : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Italia: 1

Italia 1-3 Francia | Nations League 2024

Francia 1-3 Italia | Nations League 2024

Francia 3-1 Italia | Amistoso Internacional 2018

Italia 1-3 Francia | Amistoso Internacional 2016

Italia 1-2 Francia | Amistoso Internacional 2012

Italy v France - UEFA Nations League | Anadolu/GettyImages

Probabilidades

El análisis ubica a Francia como clara favorita por localía, solidez defensiva y jerarquía, aunque la ausencia de Mbappé reduce su margen.

Francia : le concedo alrededor de un 58% de probabilidades de victoria. Todavía no recibió goles con Zidane, juega en casa ante un estadio lleno y tiene recursos individuales como Olise, Dembélé y Cherki para desequilibrar. Sin embargo, marcó apenas dos goles en dos partidos y sin su capitán le cuesta traducir el dominio en situaciones claras.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Todavía no recibió goles con Zidane, juega en casa ante un estadio lleno y tiene recursos individuales como Olise, Dembélé y Cherki para desequilibrar. Sin embargo, marcó apenas dos goles en dos partidos y sin su capitán le cuesta traducir el dominio en situaciones claras. Empate : aparece cerca del 24% . Francia viene de dos triunfos por la mínima y los dos goles llegaron sobre el final. Si Italia logra cerrar los espacios con su línea de experiencia en el fondo, el partido puede quedar trabado durante mucho tiempo.

: aparece cerca del . Francia viene de dos triunfos por la mínima y los dos goles llegaron sobre el final. Si Italia logra cerrar los espacios con su línea de experiencia en el fondo, el partido puede quedar trabado durante mucho tiempo. Italia: se ubica alrededor del 18%. La goleada en Turquía le devolvió confianza y en septiembre de 2024 ya le ganó 3-1 a Francia en París. Aun así, llega con bajas en ataque, juega su tercer partido en ocho días y todavía muestra dudas defensivas, como quedó expuesto ante Bélgica.

Predicción de la IA para Francia vs Italia

Recomendación de Apuesta (IA): Francia es favorita, pero sus dos victorias fueron ajustadas y sin Mbappé le falta contundencia. Por eso, el perfil del partido invita a buscar un mercado vinculado a un marcador corto antes que a la victoria amplia local.

El "Menos de 2.5 goles" aparece como la principal alternativa. Francia ganó sus dos partidos 1-0 sin recibir goles, y es esperable que Italia, luego de su derrota en casa ante Bélgica, priorice el orden defensivo en su visita a París.

Como segunda opción, la "Victoria de Francia" también tiene argumentos por la localía y la profundidad de su plantel, que le permite cambiar el partido desde el banco. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en lo que mostraron ambos equipos en la competición.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

Francia tendrá la iniciativa y el control de la pelota, apoyada en un mediocampo físico y en una defensa que todavía no recibió goles en la era Zidane. Italia, por su parte, intentará resistir con orden y golpear de contragolpe. Sin Mbappé, a los franceses les costará encontrar espacios, por lo que se espera un partido cerrado que se definirá por un detalle o una acción individual de sus extremos.

Pronóstico: Francia 1-0 Italia

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