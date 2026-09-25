Pronóstico Inglaterra vs España: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Inglaterra y España se ven las caras este sábado en lo que será sin lugar a dudas, el encuentro más esperado de la primera jornada de la Nations League. El campeón del mundo y uno de los semifinalistas del último Mundial reeditan la final de la Euro 2024 en la que los españoles se impusieron por 2 a 1 para levantar su cuarto trofeo.

Los de Luis de la Fuente son favoritos, pero enfrente estará una de las selecciones más importantes de Europa con jugadores en un gran nivel.

¿Cómo llegan Inglaterra y España? Estado de forma

Inglaterra España Inglaterra 6-4 Francia 18/07/26 España 1-0 Argentina 19/07/26 Argentina 2-1 Inglaterra 15/07/26 España 2-0 Francia 14/07/26 Noruega 1-2 Inglaterra 11/07/26 España 2-1 Bélgica 10/07/26 México 2-3 Inglaterra 05/07/26 Portugal 0-1 España 06/07/26 Inglaterra 2-1 RD Congo 01/07/26 España 3-0 Austria 02/07/26

Bajas confirmadas de Inglaterra y España

Inglaterra

Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento fueron dados de baja en el plantel inglés debido a diferentes lesiones. Morgan Gibbs-White y James Garner fueron convocados para sustituir las ausencias.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

España

En el lado español, Pedro Porro y Joan García son los ausentes por lesión. Marcos Llorente anunció su retiro internacional, mientras de los campeones del mundo Gavi y Borja Iglesias no fueron convocados por problemas físicos.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Inglaterra y España (últimos 5 enfrentamientos)

Inglaterra: 1

Empates : 0

: España: 4

España 2-1 Inglaterra | Eurocopa 2024 - Final

España 2-3 Inglaterra | Nations League 18/19 - Fecha 4

Inglaterra 5-2 España | Nations League 18/19 - Fecha 1

Inglaterra 2-2 España | Amistoso Internacional

España 2-0 Inglaterra | Amistoso Internacional

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido muy equilibrado, con España como ligera favorita, pese a que Inglaterra jugará como local en Wembley. La selección española llega como vigente campeona del mundo y mantiene una base consolidada bajo la conducción de Luis de la Fuente. Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, inicia una etapa de renovación con varias bajas importantes. La localía inglesa compensa parte de la diferencia de funcionamiento colectivo, por lo que se espera un duelo cerrado y con ocasiones para ambos.

España: los modelos le conceden alrededor de un 39% de probabilidades de victoria . La Roja conserva una estructura competitiva y viene mostrando una gran solidez defensiva, con siete vallas invictas en sus últimos ocho partidos. Además, cuenta con futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Rodri para controlar la posesión y generar superioridad. El principal desafío será imponerse en Wembley ante una Inglaterra con recursos ofensivos importantes.

los modelos le conceden alrededor de un . La Roja conserva una estructura competitiva y viene mostrando una gran solidez defensiva, con siete vallas invictas en sus últimos ocho partidos. Además, cuenta con futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Rodri para controlar la posesión y generar superioridad. El principal desafío será imponerse en Wembley ante una Inglaterra con recursos ofensivos importantes. Empate: aparece cerca del 30% . La igualdad es un resultado posible por el nivel de los dos planteles y porque Inglaterra podría priorizar el orden defensivo para compensar las bajas de Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento. Si España no consigue acelerar el ritmo, el partido puede mantenerse equilibrado durante buena parte de los 90 minutos.

aparece cerca del . La igualdad es un resultado posible por el nivel de los dos planteles y porque Inglaterra podría priorizar el orden defensivo para compensar las bajas de Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento. Si España no consigue acelerar el ritmo, el partido puede mantenerse equilibrado durante buena parte de los 90 minutos. Inglaterra: se ubica alrededor del 31%. El factor localía y la presencia de jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Eberechi Eze le permiten competir de igual a igual. Sin embargo, las numerosas ausencias y los cambios introducidos por Tuchel reducen la estabilidad del equipo, especialmente en el mediocampo. El regreso de Trent Alexander-Arnold puede aportar calidad en la salida y en el último tercio.

Predicción de la IA para Inglaterra vs España

Recomendación de Apuesta (IA): España parte con una ventaja mínima, pero el contexto y la localía inglesa hacen que apostar por un ganador directo implique un riesgo elevado. El potencial ofensivo de ambos equipos y los antecedentes recientes favorecen una proyección de partido con goles.

El "Ambos equipos marcan" aparece como la principal alternativa, teniendo en cuenta la calidad de los atacantes y la capacidad de ambos conjuntos para generar situaciones. Como segunda opción, el "más de 2.5 goles" también resulta viable, aunque con un riesgo mayor debido a la solidez defensiva que España ha mostrado en sus últimos encuentros.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI

Inglaterra tendrá la ventaja de jugar en Wembley, pero llega con algunas dudas después de lo ocurrido en el Mundial y con bajas importantes en su convocatoria. España, en cambio, mantiene una estructura consolidada y cuenta con un mediocampo capaz de controlar el ritmo del partido, además del desequilibrio de sus extremos.

El conjunto español parte con una ligera ventaja por su continuidad y por el nivel mostrado en los últimos meses. Inglaterra tiene argumentos ofensivos para complicar a la campeona del mundo, por lo que se espera un encuentro intenso y con oportunidades para ambos equipos.

Pronóstico: Inglaterra 1-2 España

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