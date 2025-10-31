El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido América vs León

El Club América recibirá al León en el duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas, que aún aspiran al superliderato, buscan consolidarse entre los primeros cuatro lugares de la tabla general. Los esmeraldas, en cambio, ocupan la zona baja de la clasificación y requieren un milagro para colarse en el play-in, aunque matemáticamente no están eliminados.

El América arriba a este encuentro en el cuarto lugar de la tabla general, con 31 puntos acumulados en 15 jornadas. Bajo la dirección de André Jardine, el equipo registra nueve triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas, con 31 goles anotados y solo 16 recibidos. En sus últimos cinco partidos de Liga MX, las Águilas suman dos victorias, dos empates y una derrota.

FBL-MEX-AMERICA-LEON | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El panorama del Club León es bastante más complejo. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz se encuentra en el penúltimo puesto de la clasificación con apenas 13 puntos en 15 enfrentamientos, producto de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas. A pesar de sus terribles números, los Panzas Verdes todavía tienen una minima opción para entrar en la postemporada.

Sobre el papel, las Águilas lucen como claras favoritas para imponerse, especialmente considerando que el León acumula ocho partidos consecutivos sin ganar en la liga. La última victoria de La Fiera data de finales de agosto, cuando vencieron 3-0 a Querétaro en la jornada 7.

En sus últimos diez enfrentamientos, el América ha vencido en tres ocasiones al León, ha perdido una vez ante los esmeraldas y ha empatado en seis oportunidades.

América, claro favorito para vencer a León en la jornada 16

Según la inteligencia artificial de Predicd, el Club América parte como amplio favorito para sumar los tres puntos ante el León. Los azulcremas cuentan con un 70% de probabilidad de victoria, frente al 13% de los esmeraldas. La posibilidad de empate se estima en un 17%.

Enfocados en nuestros objetivos 🫡🔝 pic.twitter.com/XnwdiDO9Jk — Club América (@ClubAmerica) October 30, 2025

El duelo está programado para jugarse este sábado 1 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:10 horas (México) y 23:10 horas (ET).

