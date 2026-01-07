El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido de Atlético de Madrid vs Real Madrid

La Supercopa de España nos regala un inicio de 2026 explosivo con un derbi madrileño en las semifinales. El King Abdullah Sports City de Arabia Saudí será el escenario donde el Atlético de Madrid y el Real Madrid busquen el primer boleto a la final, en un duelo que, según los modelos matemáticos, será de máxima tensión.

Real Madrid vs Atlético: el pronóstico de la Inteligencia Artificial

De acuerdo con el análisis de la IA de Opta y los promedios de las principales casas de apuestas, estamos ante un escenario de alta paridad, aunque la balanza se inclina ligeramente hacia el lado blanco.

A pesar de ser un campo neutral, el momento de forma reciente otorga al Real Madrid la etiqueta de "ligero favorito".

Probabilidades de victoria (Tiempo Regular)

Los modelos arrojan los siguientes porcentajes para los 90 minutos reglamentarios:

Real Madrid: 40% - 49.5%

Empate (Prórroga/Penales): 25% - 30%

Atlético de Madrid: 20% - 30%

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Marcadores más probables

La IA anticipa un partido cerrado, donde las defensas y el medio campo jugarán un rol crucial. Los resultados exactos con mayor probabilidad estadística son:

Empate 1-1: El resultado más factible, lo que llevaría el drama a la prórroga.

Victoria 2-1: Ya sea para Merengues o Colchoneros, se espera que la diferencia sea mínima.

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Madrid?

A pesar de llegar con una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competencias, el ambiente en la Casa Blanca es tenso. Reportes indican que una derrota contundente en esta semifinal podría poner en riesgo el puesto de Xabi Alonso en el banquillo.

Sin embargo, los merengues vienen de dar un golpe de autoridad tras aplastar 5-1 al Real Betis en el Bernabéu, destacando la actuación del joven Gonzalo García, quien se destapó con un brillante hat-trick, levantando la mano para ser protagonista en la Supercopa.

Real Sociedad v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El equipo de Diego Simeone sigue siendo una incógnita. Aunque el "Cholo" ha invertido fuertemente para evolucionar el estilo hacia uno más ofensivo, los resultados han sido frustrantes e irregulares.

Los colchoneros llegan tras un empate 1-1 contra la Real Sociedad en el Reale Arena, donde Alexander Sorloth anotó el gol rojiblanco antes de que Gonçalo Guedes igualara tras el parón invernal. El Atleti necesita encontrar su mejor versión defensiva para frenar el ímpetu madridista.

