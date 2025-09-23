El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Atlético San Luis vs América

Atlético de San Luis recibirá al Club América este miércoles 24 de septiembre en la cancha del Alfonso Lastras en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En el papel, parece que las Águilas saldrán como favoritas para llevarse los tres puntos ante los potosinos. El equipo azulcrema marcha en la cuarta posición de la tabla general con 18 unidades en nueve encuentros.

Por su parte, los potosinos se ubican en el undécimo lugar de la clasificación, con diez puntos en nueve encuentros.

En sus diez enfrentamientos más recientes, las Águilas tienen superioridad sobre San Luis, pero el equipo rojiblanco ha dado algunas sorpresas. En este periplo, el América suma siete victorias y tres derrotas ante los potosinos.

A continuación te contamos cuál es el pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido de mitad de semana en el Estadio Alfonso Lastras.

Pronóstico de la IA para el San Luis vs América

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, América saldrá a este encuentro como claro favorito para llevarse los tres puntos. Los azulcremas tienen una probabilidad de triunfo del 54%, mientras que San Luis cuenta apenas con una probabilidad de ganar del 21%.

Finalmente, la probabilidad de empate entre estas dos escuadras es del 25%.

El duelo entre San Luis y América está programado para jugarse el miércoles 24 de septiembre en el Estadio Alfonso Lastras a las 21:00 horas (México) y las 23:00 horas (ET).

¿Las Águilas volverán al camino de la victoria tras perder ante Chivas y empatar contra Rayados? ¿O los potosinos darán una sorpresa y seguirán su camino ascendente tras golear a Santos Laguna?

