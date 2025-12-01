El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Barcelona vs Atlético de Madrid

El FC Barcelona jugará la Jornada 19 de LaLiga este martes 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid, encuentro adelantado en el calendario regular. Todo esto después de jugar sus respectivos duelos frente al Deportivo Alavés y al Real Oviedo en la pasada fecha del máximo circuito del futbol español.

Estas escuadras juegan esta fecha doble con la finalidad de igualar el calendario y no empalmar más fechas al arranque del año entrante y es que estas dos escuadras, sumadas al Real Madrid y Athletic Club, disputarán las semifinales de la Supercopa de España el 7 y 8 de enero, así que la décimo novena fecha tenga que ser adelantada.

Los duelos entre blaugranas y rojiblancos suelen ser por demás apretados y para muestra lo que se vivió en la Copa del Rey en las semifinales disputadas a inicios de este año, cuando en la ida el marcador terminó empatada a cuatro goles y la vuelta se decidió gracias a un gol en solitario de Ferrán Torres. Además, previo a eso, como locales los culés venían de ganar dos encuentros también apenas por un gol.

El Barcelona tiene muchas posibilidades de triunfo

Según la información recopilada por la Inteligencia Artificial de Grok existe un 51% de posibilidades de que el FC Barcelona se lleve los tres puntos en este duelo, mientras que un 21% es para el Atlético de Madrid y también existe otro 28% de probabilidades de que esto termine empatado. Esto contemplando sus últimos enfrentamientos y su posición actual en la clasificación general, donde los azugranas son líderes y los rojiblancos están en cuarto lugar.

La útima ocasión en que estos equipos se vieron las caras en LaLiga, los colchoneros se llevaron los tres puntos en el Estadi Olimpic Lluis Companys, esto gracia a dos goles de Alexander Sorloth y José María Giménez en el tiempo agregado.

