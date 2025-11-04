El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Brujas vs Barcelona

El FC Barcelona visitará al Club Brujas en la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Sobre el papel, el equipo de Hansi Flick parte como claro favorito para llevarse la victoria ante el conjunto belga; sin embargo, los blaugranas arrastran varias bajas importantes que podrían complicar el triunfo.

El Barcelona llega a este duelo tras derrotar el fin de semana al Elche en la jornada 11 de LaLiga. Tras perder el Clásico ante el Real Madrid, el conjunto catalán trata de recobrar la confianza y tratará de demostrar su poderío ante Brujas. Para este cotejo, no podrán contar con Gavi, Pedri, Joan García, Marc-André Ter Stegen y Raphinha, quienes son baja por lesión.

El Barça marcha en la segunda posición de la primera división española con 25 puntos, cinco por detrás del Real Madrid.

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Por su parte, el Brujas marcha en la segunda posición de la liga belga. El pasado fin de semana vencieron al FCV Dender por marcador de 2-1. Los delanteros Christos Tzolis y Carlos Forbs se presumen las figuras de esta escuadra.

De acuerdo con estadísticas de la UEFA, estas dos escuadras se han enfrentado un par de ocasiones en la Liga de Campeones. En este periplo, el Barcelona suma dos victorias.

El Barcelona saldrá como favorito ante el Brujas

De acuerdo con el modelo de inteligencia artificial de Opta, el FC Barcelona parte como claro favorito para llevarse la victoria ante el Club Brujas en el Estadio Jan Breydel este miércoles 5 de noviembre, con un 61.2 % de probabilidades. El conjunto belga suma un 18.6 %, mientras que la opción de empate se sitúa en el 20.2 %.

El Barcelona ocupa la novena posición en la tabla de la Champions League tras tres jornadas, con seis puntos obtenidos de dos victorias y una derrota. El Club Brujas se sitúa en el puesto 20, con tres puntos, tras lograr una victoria y sufrir dos derrotas.

