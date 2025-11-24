El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Chelsea vs Barcelona

Esta semana es la Jornada 5 de la UEFA Champions League 2025/26 y uno de los enfrentamientos más importantes será el Chelsea ante el FC Barcelona este martes 25 de noviembre a las 15:00 horas (Estados Unidos),14:00 horas (México) y 21:00 horas (España) desde el Stamford Bridge.

En la forma reciente Chelsea tiene empates y victorias en Premier (3-0 vs Wolves), derrota 3-1 vs Bayern, 1-0 vs Benfica, 5-1 vs Ajax, 2-2 vs Qarabağ.

Por su parte, el Barça es dominante en LaLiga (segundos, detrás de Madrid), pero tienen tropiezos en UCL: 2-1 vs Newcastle, 1-2 vs PSG, 6-1 vs Olympiacos, 3-3 vs Brujas.

En enfrentamientos directos entre ambos en UEFA Champions League ha habido un empate total (cuatro victorias cada uno y seis empates)

¡Se rompió el dedo con una puerta de su casa!



Cole Palmer se perderá los partidos vs Burnley, Barcelona y Arsenal... ¡porque se rompió un dedo contra una puerta de su casa!



Así es, el jugador del Chelsea sufrió esa pesadilla que muchos hemos sufrido en nuestros propios hogares… pic.twitter.com/ABHfh0wWUS — Andre Marín (@andremarinpuig) November 21, 2025

Además de épicas semis como las de 2012 (Chelsea remontó) o 2018 (Barça dominó). Último cruce: 2020/21, semis con Barça avanzando. Chelsea invicto en casa vs Barça en UCL (2V-1E).

Chelsea tiene ventaja local: Stamford Bridge es una fortaleza (5-1 vs Ajax reciente), y Maresca apuesta por contraataques rápidos con Neto y Garnacho. Sin Palmer duele en creación, pero Fernández puede liderar el medio.

Mientras que, el Barça con Flick, es poesía ofensiva (6-1 a Olympiacos), pero las lesiones en defensa (sin Christensen) y portería (sin Ter Stegen) los hacen frágiles en transiciones.

El Chelsea es el favorito para ganar el partido

Chelsea son favoritos ante el cuadro blaugrana | JUSTIN TALLIS/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok este duelo se inclina hacia los blues por la localía y el estado de forma actual. Los Blues aprovechan el factor casa y las bajas culés para ganar ajustado.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 42% para el triunfo de los ingleses, 30% para el empate y 28% de opciones para el cuadro blaugrana.

