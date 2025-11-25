El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Chivas vs Cruz Azul

La espera ha terminado y la emoción de la Liguilla del Apertura 2025 comienza con un choque de verdaderos titanes. Este miércoles 26 de noviembre, el Guadalajara abre las puertas del Estadio Akron para recibir a Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final.

Este enfrentamiento, considerado un clásico dentro de la Liga MX, acapara los reflectores no solo por la convocatoria de ambas aficiones, sino por la paridad de fuerzas con la que ambos clubes llegan a la fiesta grande.

¿Cómo llegan las Chivas a la Liguilla?

Las Chivas se presentan en esta fase final con un envión anímico importante. El equipo rojiblanco logró evitar el repechaje y clasificó de manera directa al finalizar en la sexta posición de la tabla general con 29 puntos.

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Su balance en la fase regular fue de nueve victorias, dos empates y seis derrotas. Lo más destacable del Rebaño Sagrado es su cierre de torneo: llegan con una racha de tres victorias consecutivas, lo que demuestra que encontraron su mejor versión futbolística justo en el momento más crítico de la temporada.

¿Cómo llega Cruz Azul a la Liguilla?

Por otro lado, Cruz Azul ha sido uno de los protagonistas indiscutibles del semestre. La Máquina terminó la campaña regular en el tercer escalón de la clasificación con 35 unidades, producto de diez triunfos, cinco empates y apenas dos descalabros.

Los celestes presumen un equilibrio envidiable, con una ofensiva que marcó 32 goles y una defensiva sólida que solo permitió 20 tantos en contra. Sin embargo, el cuadro cementero encendió una pequeña alarma al caer en su último partido de la jornada 17, rompiendo una inercia positiva.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial?

Al consultar a la Inteligencia Artificial sobre el desenlace de este primer capítulo de los cuartos de final, el pronóstico se inclina a favor del equipo local, impulsado por su cierre perfecto de torneo. La predicción arroja una victoria para el Guadalajara con un marcador de 2-1 sobre los celestes.

El análisis de la tecnología destaca el estado de forma actual de ambos planteles. Mientras Chivas llega con la confianza a tope tras hilar tres triunfos seguidos, Cruz Azul debe sacudirse la derrota reciente.

La IA anticipa un duelo intenso donde el Rebaño tomará la iniciativa apoyado por su gente en el Akron para romper el cerrojo defensivo de la visita. No obstante, se espera que la potente ofensiva de La Máquina logre hacerse presente en el marcador, dejando la eliminatoria totalmente abierta y vibrante para definirse en el partido de vuelta.

