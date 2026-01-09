El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Chivas vs Pachuca

Este sábado 10 de enero se llevará a cabo la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Pachuca.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este compromiso programado a las 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 00:00 horas (España).

El Rebaño Sagrado llega con continuidad bajo Gabriel Milito, quien les dio solidez en el Apertura 2025 (llegaron a cuartos de final). El Akron es una fortaleza, y debutar en casa les da ventaja moral y de apoyo para arrancar con el pie derecho.

Además, las incorporaciones de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda potencian el ataque rojiblanco, compensando las bajas de Alan Mozo, Javier Hernández, Cade Cowell, entre otros.

⚽️ | Todos a sus puestos... ¡El torneo está a punto de iniciar! pic.twitter.com/SZAmD12oib — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 7, 2026

Por su cuenta, los Tuzos vienen de un Apertura 2025 irregular (eliminados en Play-In), con cambio de entrenador tras la salida de Jaime Lozano (Esteban Solari es el nuevo DT) y lesiones clave en defensa. Aunque reforzaron con Alan Mozo, Salomón Rondón y Christian Rivera, aún están acoplándose.

Cabe destacar que, el conjunto rojiblanco domina los últimos enfrentamientos: ganó 1-0 (Apertura 2025), 2-1 (Clausura 2025), 2-0 y 1-0 en 2024. El cuadro hidalguense no les gana desde hace varios torneos.

El Guadalajara es el favorito para ganar la jornada inaugural

Chivas es el favorito según la IA para ganar en la Fecha 1 | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el Guadalajara es el favorito para quedarse con las tres unidades en la fecha inaugural bajo las órdenes de Gabriel Milito.

La IA prevé un triunfo de Chivas siendo el claro favorito para ganar y quedarse con las tres unidades. Probablemente por 2-1 o 3-2, un partido con goles de ambos lados, pero con el Rebaño imponiéndose en casa.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 50% para el triunfo del cuadro tapatío, 28% para el empate y 22% de opciones para los Tuzos.

Pronóstico: Chivas 2-1 Pachuca.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX