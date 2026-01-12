El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Cruz Azul vs Atlas

Cruz Azul recibirá al Atlas en la segunda jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido que se presenta clave para el conjunto cementero. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón dejó una imagen preocupante en su debut, al caer 2-1 frente a León. En contraste, los rojinegros de Diego Cocca iniciaron el certamen con el pie derecho tras imponerse por la mínima diferencia al Puebla.

Para La Máquina Celeste, el triunfo es una necesidad inmediata, no solo para sumar sus primeros puntos, sino también para evitar que la presión continúe creciendo en este arranque de torneo.

Atlas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La mala noticia para los cementeros es que el Atlas se ha convertido en un rival especialmente incómodo en los últimos años. En sus diez enfrentamientos más recientes, los Zorros registran tres victorias ante los de La Noria, a cambio de dos derrotas y cinco empates. Además, cuatro de esas igualadas se han dado de manera consecutiva, una racha que sigue vigente.

La última ocasión en la que Cruz Azul logró vencer al Atlas fue en la fase regular del torneo Clausura 2023, cuando se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Augusto Lotti.

Cruz Azul, amplio favorito ante el Atlas

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial del portal Predicd, la Máquina Celeste parte como clara favorita para quedarse con los tres puntos ante los Zorros en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. El conjunto dirigido por Larcamón registra una probabilidad de triunfo del 62%, mientras que el Atlas apenas alcanza un 17%. Por su parte, el empate aparece como una posibilidad del 21%, lo que refuerza el favoritismo de Cruz Azul en este compromiso.

El duelo está programado para jugarse el miércoles 14 de enero en el Estadio Cuauhtémoc a las 17:00 horas (México) y 18:00 horas (ET).

