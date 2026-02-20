El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Cruz Azul vs Chivas
Este sábado 21 de febrero se llevará a cabo la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara.
A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 22:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México) y 04:05 horas (España).
La Máquina Celeste juega de local, pero en Puebla (no en el Azteca o Ciudad de los Deportes), lo que neutraliza un poco la ventaja de cancha.
El equipo celeste está como sublíder, con un gran arranque: cuatro victorias, un empate y una derrota, más el impulso de vencer a Tigres 2-1 en casa y avanzar en la Concacaf Champions Cup. La Máquina tiene un ataque potente con la llegada reciente de Nicolás Ibáñez quien ya marcó su primer gol con el equipo y que compensa ciertas fragilidades atrás.
El cuadro tapatío llega como líder invicto con paso perfecto: seis victorias en seis partidos, dominando el torneo con gran orden defensivo, intensidad y contundencia. Vienen de ganarle a las Águilas en el Clásico y están en un momento espectacular de la mano de Gabriel Milito.
La IA prevé un empate y como alternativa el triunfo celeste
De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok ve un duelo de altísimo nivel entre los dos equipos más en forma del torneo. Chivas trae una racha impresionante y confianza al máximo, pero Cruz Azul juega de local, tiene muy buen momento ofensivo y suele complicar al Rebaño en duelos recientes.
Va a ser un partido cerrado, táctico e intenso, probablemente con pocos goles (ambos equipos defienden bien).
Su predicción principal: empate 1-1. Alternativa más probable: victoria de Cruz Azul por la mínima (2-1 o 1-0), aprovechando su buen momento en casa y el historial reciente favorable.
Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 40% para el triunfo del cuadro celeste, 25% para el empate y 35% de opciones para los rojiblancos.
- Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Chivas.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.