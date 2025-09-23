El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Cruz Azul vs Querétaro

Cruz Azul recibirá al Querétaro este miércoles 24 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La Máquina Celeste ha tenido una gran temporada y marcha en el primer lugar de la tabla general, mientras que los Gallos Blancos marchan en el penúltimo lugar de la clasificación.

Difícilmente puede haber un duelo más disparejo que el de este miércoles entre la Máquina Celeste y los emplumados. El equipo comandado por Nicolás Larcamón suma 23 puntos en nueve encuentros, producto de siete victorias y dos empates.

En contraste, los Gallos tienen apenas siete unidades en nueve partidos. El equipo queretano apenas ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido seis.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

En sus diez duelos más recientes, la balanza se ha inclinado a favor de Cruz Azul. En este período, los cementeros suman siete triunfos por dos del Querétaro y solamente un empate (Clausura 2023).

A continuación te compartimos el pronóstico de la Intelligencia Artificial para este choque.

Pronóstico de la IA para el Cruz Azul vs Querétaro

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, la Máquina Celeste saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos. Cruz Azul tiene una probabilidad de triunfo del 80%, mientras que los Gallos apenas tienen una probabilidad de ganar del 7%.

Finalmente, la probabilidad de empate es del 13%.

Tuve un déjà vu 🔮👀 pic.twitter.com/DoHErZHfwK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 22, 2025

El duelo entre Cruz Azul y Querétaro se llevará a cabo el 24 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 18:00 horas (México) y 20:00 horas (ET).

