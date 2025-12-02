El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Cruz Azul vs Tigres

Cruz Azul y Tigres disputarán el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025 este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina Celeste dejó en el camino a las Chivas de Guadalajara en los cuartos de final, mientras que el conjunto de la UANL superó a los combativos Xolos de Tijuana para asegurar su lugar en esta instancia.

En los últimos años, los enfrentamientos entre Cruz Azul y Tigres han sido especialmente intensos. En los diez duelos más recientes, los felinos registran cuatro victorias, por tres de La Máquina y tres empates.

Cruz Azul v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup | Jam Media/GettyImages

A pesar de que este duelo está lejos de considerarse un clásico del futbol mexicano, en los últimos años ha surgido una marcada rivalidad entre ambas escuadras.

En el Clausura 2022, Tigres y Cruz Azul se enfrentaron en los cuartos de final y, tras un empate global 1-1, los felinos avanzaron a la siguiente fase. En el Apertura 2020, también en cuartos de final, La Máquina se impuso 3-2 en el marcador global para asegurar su lugar en semifinales.

La Máquina saldrá como favorita en Ciudad Universitaria

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial Grok, Cruz Azul saldrá como claro favorito para llevarse el primer partido de la serie ante Tigres. El cuadro de La Noria tiene una probabilidad de triuinfo del 42%, según esta estimación, mientras que los de la UANL tendría una probabilidad de ganar del 30%.

Finalmente, la probabilidad de empate entre estas dos escuadras es del 28%.

Durante la fase regular del torneo, en la jornada 12, el duelo terminó empatado a un gol en el Volcán. Juan Brunetta abrió el marcador al minuto 51, mientras que Ángel 'Cuate' Sepúlveda empató los cartones en el octavo minuto del agregado a través de una pena máxima.

El encuentro está programado para disputarse este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (México) y 20:00 horas (ET).