El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt

El FC Barcelona no viene nada bien en la UEFA Champions League esta temporada. El equipo azulgrana está decimooctavo en la tabla de la etapa de liguilla con solamente siete puntos y estaría clasificándose a instancias de playoffs, ni siquiera con la ventaja para definir como local dicho cruce.

Los dirigidos por Hansi Flick están punteros de LaLiga con 40 puntos, cuatro de ventaja respecto del Real Madrid, su más inmediato perseguidor. Para este partido recuperarán a Raphinha, ya al 100%, y podrán contar con Alejandro Baldé, en condiciones a pesar del fuerte golpe que lo sacó de la cancha en el descanso del triunfo por 5-3 en La Cartuja contra el Real Betis el pasado sábado. Como era de esperar, tanto Dani Olmo como Ronald Araujo no estarán a disposición del entrenador alemán para este compromiso, que marcará el regreso del FCB al Camp Nou por competencia UEFA.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt está en zona de eliminación de la UEFA Champions League, ocupando el puesto 28° sobre 36 participantes, con un triunfo, un empate y tres derrotas. En la Bundesliga están séptimos con seis victorias, tres igualdades y cuatro caídas. Sin dudas están sufrieendo el rearmado tras la salida de dos de sus grandes figuras en los últimos mercados de fichajes como Hugo Ekitike y Omar Marmoush, ambos en la Premier League.

Según la Inteligencia Artificial, el FC Barcelona es amplio favorito

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

De acuerdo con la súper computadora Opta, los catalanes no tendrán problemas en hacerse con los tres puntos en su cancha, frente a su gente, para escalar posiciones en la tabla de la UCL y soñar con los octavos de final de manera directa. Según los datos de la IA, los locales cuentan con 77.5% de probabilidades de vencer, mientras los alemanes apenas tienen un 10% y el empate un 12.5%.

