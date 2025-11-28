El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Inter Miami vs New York City

Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la final de conferencia este de la Major League Soccer entre el Inter Miami CF y el New York City desde el Chase Stadium.

Dicho enfrentamiento está programado a las 18:00 horas (hora de EE. UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España).

Ambos clubes vienen de avanzar en la semifinal de la conferencia este dejando fuera a Cincinnati y Philadelphia Union, respectivamente.

El cuadro de las garzas ha sido una aplanadora en la postemporada. Ganaron su serie inicial 2-1 ante Nashville SC (incluyendo un 4-0 en el Juego 3) y aplastaron 0-4 a FC Cincinnati en las semifinales de conferencia. Messi ha roto récords con 12 contribuciones a gol en solo cuatro partidos (seis goles y seis asistencias), involucrado en el 100% de los goles de su equipo en playoffs.

Los neoyorquinos son el underdog sorpresa, eliminaron a Charlotte FC en la primera ronda y dieron la campanada venciendo 0-1 a los campeones del Supporters' Shield, Philadelphia Union. Su portero Matt Freese fue héroe con paradas clave.

Inter Miami es el favorito para ganar el partido

Inter Miami es el favorito para avanzar a la final de la MLS Cup | Jeff Dean/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok este duelo se inclina hacia Inter Miami que llega con mucha confianza y Messi viene destacado en los playoffs y su capacidad para aparecer en momentos clave es muy peligrosa.

Miami es el claro favorito y creo que su poder ofensivo (Messi + Allende + Silvetti) romperá la resistencia de NYC FC en la segunda mitad.

Se esperan goles tempranos de Miami (quizá uno de Messi asistido por Alba), un descuento de Moralez para NYC FC, pero un tercero local sella el pase.

La IA dijo que se prevé un partido a favor de los locales, Miami tiene la ventaja por su experiencia ofensiva. Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 68% para el triunfo de los locales, 20% para el empate y 12% de opciones para el cuadro neoyorkino.

Pronóstico: Inter Miami 3-1 New York City FC.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS