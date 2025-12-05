El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Inter Miami vs Vancouver Whitecaps
Este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo la final de la MLS Cup 2025 entre el Inter Miami CF y el Vancouver Whitecaps desde el Chase Stadium.
Dicho enfrentamiento está programado a las 14:30 horas (hora de EE. UU.), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España).
Ambos clubes vienen de avanzar en la final de la Conferencia Este y Oeste dejando fuera New York City FC y San Diego FC, respectivamente.
El cuadro de las garzas ha sido una aplanadora en la postemporada. Ganaron su serie inicial 2-1 ante Nashville SC (incluyendo un 4-0 en el Juego 3) y aplastaron 0-4 a FC Cincinnati en las semifinales de conferencia.
Los dos buscan su primer título de MLS Cup. Para Miami, es el adiós perfecto para Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retiran tras 2025. Para Vancouver, coronaría su "temporada soñada".
Será la undécima vez que se cruzan el campeón del mundo alemán en Brasil y el campeón del mundo argentino en Qatar 2022 en rondas de eliminación (Müller lidera 6-4-0 en eliminatorias). Messi está encendido (por su racha de goles/asistencias en la temporada); la presencia y creación de Müller alientan al equipo de Canadá, pero el Vancouver depende mucho de contragolpes.
Inter Miami es el favorito para ser campeón
De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok este duelo se inclina hacia Inter Miami que llega con mucha confianza.
Miami está en su pico: ofensiva letal, defensa de hierro y el factor casa/Messi inclinan la balanza a su favor, Vancouver peleará (quizá un gol de White o Müller).
Además, se esperan arriba de 2.5 goles (ambos promedian alto), con Messi anotando/asistiendo.
La IA dijo que se prevé un partido a favor de los locales, Miami tiene la ventaja por su experiencia ofensiva. Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 57% para el triunfo de los locales, 26% para el empate y 17% de opciones para el cuadro canadiense.
Pronóstico: Inter Miami 3-1 Vancouver Whitecaps.
