El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el Kairat Almaty vs Real Madrid

El Real Madrid acaba de perder su primer partido de la temporada, y no ha sido un partido cualquiera ni una derrota más. Los blancos salieron goleados del Metropolitano en el derbi frente al Atlético de Madrid (5-2). Sin embargo, no hay tiempo para lamentaciones y ya toca pensar en el próximo compromiso.

Los de Xabi Alonso jugarán este martes frente al Kairat Almaty de Kazajistán en la 2ª jornada de la Champions League 2025/26. En principio, se trata de un partido asequible para el Madrid, aunque el largo viaje le puede pasar factura a algún jugador. Además, el equipo ha volado sin sus dos laterales derechos, ambos de baja por lesión. El Madrid ganó su partido frente al Olympique de Marsella en la 1ª jornada y está obligado a sacar los tres puntos en este duelo.

Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En el caso del Almaty, esta es la tercera vez en su historia que disputa la Champions League. Los kazajos debutaron en esta edición enfrentándose al Sporting de Lisboa en la 1ª jornada de la fase de liga, y cayeron derrotados 4-1.

El Real Madrid, muy superior para la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial de Opta ha hecho su pronóstico para este partido entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, y da como claro favorito al equipo español. Según el superordenador, las probabilidades de victoria del equipo blanco son del 82,2%, mientras que al equipo kazajo apenas le dan un 7,9% de opciones de lograr los tres puntos ante el Madrid. Mientras, la probabilidad de que el encuentro acabe en un empate al final de los 90 minutos es tan solo del 9,9%, según la IA de Opta.

Estas cifras se basan principalmente en el análisis de las estadísticas de los partidos disputados hasta la fecha y los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

