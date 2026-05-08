El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Liverpool y el Chelsea

Poco a poco, la temporada 2025/26 de la Premier League llega a su fin. Quedan tres fechas y todavía siguen entregando partidos que vale la pena mirar. En este caso, el Liverpool y el Chelsea se enfrentarán en busca de una victoria que alivie la presión de dos planteles que pelean por competir internacionalmente.

¿Cómo llega el Liverpool?

Virgil van Dijk, Liverpool | James Gill - Danehouse/GettyImages

Los dirigidos por Arne Slot vienen realizando una campaña regular en la Premier League donde, si bien no brillaron, consiguieron meterse en zona de clasificación para la próxima Champions League. En el resto de las competencias quedaron eliminados en cuartos de final, tanto en la máxima competición europea como en la FA Cup.

Los Reds vienen de enfrentarse al Manchester United el domingo, donde no consiguieron sacar ventaja y terminaron con una derrota por 3-2. Aun así, vienen mostrando recursos para competir en este tipo de partidos.

¿Cómo llega el Chelsea?

Pedro Neto, Chelsea | Nigel French/Allstar/GettyImages

Los Blues atraviesan una (muy) mala racha en la liga inglesa. Encadenan seis derrotas consecutivas y cayeron al noveno puesto de la tabla, donde, si no consiguen sumar en lo que queda del torneo, se quedarán afuera de las competiciones internacionales.

Este será el tercer partido que dirige el técnico interino Callum McFarlane luego de la salida de Liam Rosenior como DT. Con todo eso, lograron avanzar hasta la final de la FA Cup, instancia en la que enfrentarán al Manchester City el próximo 16 de mayo.

Pronóstico de la IA para el Liverpool vs Chelsea

Los modelos proyectan un partido que va a desarrollarse en las dos áreas y con una leve ventaja para el Liverpool por su rendimiento en Anfield y por el momento del Chelsea en la Premier. El equipo de Arne Slot ocupa el cuarto puesto y un triunfo puede dejar muy encaminada su clasificación europea. Del otro lado, los Blues arrastran seis derrotas seguidas en liga, a pesar de todavía conservar herramientas ofensivas con Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto y Enzo Fernández.

Liverpool: los algoritmos lo ubican alrededor del 59% por su producción ofensiva como local y por los problemas defensivos del conjunto visitante, que recibió 10 goles en las últimas cinco jornadas del campeonato inglés.

los algoritmos lo ubican alrededor del 59% por su producción ofensiva como local y por los problemas defensivos del conjunto visitante, que recibió 10 goles en las últimas cinco jornadas del campeonato inglés. Empate: ronda el 18%, esto a consecuencia de que los cruces entre clubes grandes tienden a entregar pasajes cambiantes y oportunidades para los dos equipos.

ronda el 18%, esto a consecuencia de que los cruces entre clubes grandes tienden a entregar pasajes cambiantes y oportunidades para los dos equipos. Chelsea: figura cerca del 23%, respaldado por futbolistas capaces de modificar un partido con una acción individual, incluso dentro de una campaña irregular.

Recomendación de Apuesta (IA): apunta al mercado "Ambos anotan". Los Reds recibieron goles en siete de sus últimas ocho fechas de la Premier y el Chelsea necesita sumar puntos para continuar en carrera por un lugar internacional. También gana atractivo la línea de 2.5 goles, teniendo en cuenta que cuatro de los cinco cruces anteriores entre ambos terminaron con anotaciones para los dos lados.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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